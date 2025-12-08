「我殺人了」22歲男冷靜自首 2年前掐死獨居婦疑棄屍彰投「最美彎道」

截至目前為止，警方在指認地點進行搜索，尚未發現任何遺體或關鍵跡證。（翻攝畫面）

屏東縣枋寮分局昨日（7日）晚間接獲一起極度離奇的自首案件，1名年僅22歲、在墾丁打工的蔡姓男子，態度冷靜地走進派出所表示「我殺人了，要自首」，自稱自己在2年前（2023年10月）於南投縣名間鄉的一處民宅內，因金錢糾紛掐死了55歲的劉姓女子，劉女疑為其前雇主，隨後將遺體載往中部山區棄置。

這突如其來的坦承，立刻讓這起懸案曝光，一樁失聯一年多的南投婦人協尋案出現重大轉機。

犯案動機真的只是金錢糾紛嗎？

蔡男向警方供稱的犯罪時間與劉女的失蹤紀錄高度吻合。劉女平日獨居，家屬曾於去年1月通報失蹤，自此音訊全無。這位家住台中霧峰、本身在屏東枋寮活動的蔡男，突然前往派出所自首的動機，是專案小組亟需釐清的關鍵。

除了蔡男單方面供述「金錢糾紛」外，兩人的確切關係和犯案後的心理狀態，都將是後續調查重點。然而，令警方頭痛的是，這位自首嫌犯對棄屍地點描述，卻是反覆不定。

棄屍地點到底在哪？

蔡男供稱的棄屍地點，鎖定在素有「最美彎道」之稱、橫跨彰化縣與南投縣的縣道139線山區。他起初向屏東警方供稱是南投山區，但今日（8日）帶同警方指認時，又改口指向彰化縣境內的139線。由於蔡男證詞不夠明確且有出入，南投、彰化兩地警方不敢大意，已組成專案小組，並請彰化消防隊前往139線彰化路段協助搜尋。

不過，截至目前為止，警方在指認地點進行搜索，尚未發現任何遺體或關鍵跡證。這起因男子自首而揭露的命案，目前仍在積極查證中，警方將持續追查以確認死者身分、遺體位置，以及蔡男供詞是否屬實。

