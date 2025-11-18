「我殺人」！桃園狠夫警局投案 利器毆死妻

桃園市發生一起凶殺案，一名64歲李姓男子於17日早上在中壢家中與結婚30年的妻子發生激烈爭吵後，持利器殺害對方。犯案後，李姓嫌犯冷靜下來，騎機車前往附近派出所投案自首。據附近鄰居透露，這對緬甸華僑夫妻近期經常爭吵，可能因此引發殺機。檢察官考量李姓男子有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

退休夫到派出所投案，說自己殺了妻子要來自首。（圖／TVBS）

17日早上9點多，桃園中壢一處住宅內，一名身為緬甸華僑的64歲李姓男子與妻子發生激烈爭吵，情緒失控下持利器刺死對方。犯案後，李姓男子騎機車來到附近派出所，一進門便舉高雙手，向值班員警表示自己剛殺害了妻子，是來自首的。

附近住戶表示，這對夫妻近期常有爭吵聲，「是有聽說最近好像常吵架啦」，但平時這對夫妻與鄰居互動不多，「他跟我們鄰居的互動都不好欸，就是不會像我們說，比如說啦我這樣講比較快，我們住同一樓梯的都會打招呼，然後他都好像跟他住對門的人都很少會主動跟人家打招呼。」

據了解，李姓嫌犯與妻子育有一子一女，平時與女兒同住。丈夫是已退休的技術工人，家庭經濟主要依靠妻子在自助餐店打工維持。鄰居透露，夫妻間感情原本不錯，但最近卻時常爆發口角，疑似因此引發殺機。

案發當天，現場來了大批人員進行調查。一名住戶描述：「昨天包括連警察連救護車連殯葬業連法醫然後檢察官都來了啊」，「我們的鄰居講啦，他說應該是夫妻吵架，然後就導致凶殺案。」

鄰居還透露，李姓男子平時疑似都在傳教，這次卻成了殺人犯。檢察官考量李姓嫌犯在緬甸有親屬，且有多次出境泰國傳教的紀錄，認為有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押，最終獲得法官准許。

值得注意的是，李姓男子沒有家暴前科及其他不良紀錄，讓鄰居們難以理解他為何會做出如此極端行為。而同住的女兒可能是最難接受這個殘酷事實的人。

