我沒有姊姊了！台南女清潔隊員遭酒駕撞死、妹妹悲慟發聲

台南昨天（16日）上午發生女清潔隊員遭賓士車撞死，跟駕駛男友陰陽兩隔的悲劇，肇事的賓士車駕駛是台南知名鹹酥鴨專賣店「扒趴鴨」的老闆，現年48歲的陳傳吉，酒測值高達0.95毫克，目前已被羈押，陳女的妹妹昨晚發文哭喊：「我沒有姊姊了！」引來基隆毒駕車禍的死者家屬留言打氣。

車禍瞬間。

回顧整起慘劇，陳女跟男友都是同一間民間清潔公司的員工，當時男友負責開垃圾車，她站在車後幫忙收垃圾作業，上午8點9分左右，她走到車後繼續整理垃圾，此時鄭傳吉開著賓士車，高速零煞車往垃圾車尾撞過來，當時背對賓士車的陳女根本來不及逃，2秒內遭撞上，當場傷重慘死，男友目睹悲慘全程哭到崩潰，令人看了相當不忍。

死者陳女的妹妹悲慟發聲。

而陳女妹妹昨晚也在Threads發文，對突如其來的噩耗相當崩潰，寫道：「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

陳女妹妹表示，「看到新聞說那位肇事者的酒還沒醒，還在睡覺，店面甚至有警察巡邏保護，我們家屬卻得一邊難過一邊處理剩下的事，讓我難以接受」、「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」心碎話語讓大批網友、相關政界人士都留言關心，台南市議員林依婷、桃園市議員黃瓊慧都表示可以幫忙，但更令人難過的，是前幾日基隆南榮路毒駕死亡車禍，慘遭毒蟲開車撞死的阿公的女兒，也忍悲上來留言致哀，表示要「一起向政府呼籲加重對酒駕、毒駕修法，希望這些人都得到重罰。」

撞死陳女的嫌犯鄭傳吉，是台南「扒趴鴨」鹹酥鴨專賣店的老闆，目前已被羈押。

車禍現場。

車禍現場。

車禍瞬間。

事發現場。

事發現場。

