我沒有姊姊了！23歲女清潔員遭酒駕撞死妹妹哭斷腸 當地居民嘆「那抹微笑」成追憶

23歲陳姓女清潔員遭賓士車高速撞死。

台南16日一名陳姓女清潔員在安平區慶平路邊執勤時，遭到知名鹹酥鴨店鄭姓負責人酒駕高速撞上慘死，鄭男肇事後一度昏迷數小時，等到清醒後才接受偵訊，檢方已聲請羈押。消息一出震驚當地社會，不少居民心疼在社群發文哀悼，表示陳女總是笑臉迎人，常「因她開啟幸福的一天」，陳女妹妹也悲喊「我沒有姊姊了」，讓人相當不捨。

回顧整起事故，發生於16日上午8時許，23歲陳姓女清潔員隨著垃圾車，正在安平區慶平路邊執勤，正當陳女返回車尾時，突遭一輛白色賓士從後方高速撞上，陳女被夾在兩車中間當場慘死。

調查發現，肇事駕駛為台南某知名鹹酥鴨鄭姓負責人，他被救出時腿部骨折，酒測值高達0.95毫克，肇事後一度昏睡，時隔數小時後才清醒接受偵訊，檢方認為鄭男涉酒駕致死罪且有逃亡之虞，已聲請羈押。

警方後續追查發現，鄭男前一天一路從深夜喝到天亮，出事當下還謊稱「他沒開車」，行徑相當可惡。

事發當天下午，台南地檢署派檢察官與法醫到場相驗，初步認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊，導致「下半身粉碎性骨折」，並引發多重外傷死亡，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

男友是垃圾車司機！目睹女友遭夾斃「心痛拍車、跺腳」

據了解，死者陳女由男友帶入行，男友為垃圾車司機，常同一天上班，事發當天兩人一樣同車出勤，陳女男友發現車禍後，馬上衝到車尾查看，發現女友當場被夾斃，氣得拍打賓士車、跺腳，不過仍喚不醒女友，場面令人不捨。

看到她宛如開啟幸福的一天！當地居民嘆陳女「那抹微笑」成追憶

消息一出也讓當地居民感到不捨，紛紛在Threads上發文哀悼，表示每天都會看到陳女辛勤工作，不料竟被酒駕撞死，讓人十分震驚且不捨。也有人說，陳女總是面帶微笑、貼心幫助居民清理垃圾，碰到她有如「開啟幸福的一天」，豈料竟因酒駕肇事喪命，那抹微笑已成追憶。

我沒有姊姊了！陳女妹妹哭斷腸 質疑警方「保護肇事鄭男」

陳女妹妹也現身Threads悲痛發文，表示姊姊人生明明才剛開始， 還能跟家人一起玩，豈料竟遇到這樣的事，「到現在還是不敢相信這件事情是真的」。

她也說，看到媒體報導稱鄭姓駕駛肇事一度睡著，經營的店家更有「警察巡邏保護」，身為死者家屬卻只能一邊難過、一邊處理後事，「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。 」

貼文曝光讓大批網友又心疼又氣憤，紛紛留言「這個爛東西必須不得好死」、「我也沒女兒了，目前真的只有難過」、「還要多少的家庭破碎才能換來酒駕的死刑」、「殺人兇手在補眠，被害者家屬卻徹夜難眠，這算什麼世界」、「已經不知道造成多少個家庭破滅了」、「為什麼立委不修法」、「我母親也是被酒駕的拖板車司機送走的，但現在20多年了，心傷無法癒合」。

毒駕受害家屬也出面！喊話政府修法：這些人應重罰

一名網友也說，自己的爸爸也在前幾天在「基隆南榮路」被毒駕撞死，「我們一起呼籲政府針對毒駕酒駕修法！希望這些人都能得到重罰」。



