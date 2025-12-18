「我沒有姊姊了」23歲清潔員妹妹心碎發文 王婉諭：強制酒駕者裝酒精鎖

23歲的隨車清潔員清晨執勤時，途中遭到酒駕賓士車高速撞擊，當場喪命。（台南市消防局提供）

台南近日發生一起令人心碎的酒駕車禍，年僅23歲的隨車清潔員清晨執勤時，途中遭到酒駕賓士車高速撞擊，當場喪命。時代力量黨主席王婉諭轉發家屬心碎文字，並發文痛批酒駕者冷血自私，呼籲全面強制安裝酒精鎖，讓酒駕零容忍不再只是口號。

為何酒駕者能如此冷血？受害女孩家屬痛心欲絕

王婉諭引述女孩妹妹在社群媒體的哀傷話語：「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」令人鼻酸。

王婉諭說，肇事駕駛酒測值高達0.95，當時幾乎是爛醉狀態，事發後不但在警局宿醉睡覺，還企圖推卸責任，完全看不到悔意。女孩清晨投入工作、下午還在飲料店兼職，努力打拚存錢考駕照，卻被酒駕惡行無情奪去未來。

台灣酒駕問題嚴重，零容忍如何落實？

王婉諭指出，2024年，台灣酒駕違規案件高達近5萬件，因酒駕死亡人數160人。王婉諭痛批：「酒駕零容忍，絕對不能只是個口號。」她指出，即使加重刑罰與強化取締已降低酒駕案件及死亡人數，但仍高於日本等先進國家。她強調，事後懲罰有其極限，刑期與賠償無法挽回生命，也難阻止明知故犯的僥倖心態。

如何根絕酒駕？強制酒精鎖是解方？

王婉諭建議，台灣應借鏡歐美國家經驗，強制所有酒駕者安裝酒精鎖，只要酒測未過關，車輛即無法發動。她批評目前台灣法規僅規定累犯兩次以上才強制安裝，對受害者極不公平，呼籲「我們不能給酒駕者任何一次機會，受害者沒有下一次」。這起酒駕致死案不僅揭露酒駕問題仍嚴峻，也引發社會對於酒精鎖普及的討論，台灣如何防堵酒駕悲劇持續上演，成為關鍵課題。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

「從名牌變囚服」台灣網美紐約吃霸王餐 出庭狂插話！法官怒：我講話妳閉嘴

墨西哥市議會上演全武行！女議員推擠扯髮 唯一男性坐中間「被當沙包」

「男朋友一定要找夠色的」 中醫師曝超多好處：情緒更穩