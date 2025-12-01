「我沒有缺資格！」麥玉珍怒問：我要選台中市長為何不可？

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委麥玉珍表態想選台中市長，但民眾黨台中市議員江和樹直呼，「不要亂了」；民眾黨台中市黨部主委陳清龍也指出，已跟黨中央提出沒有合適人選。不過，麥玉珍今（1）日則在社群平台發問，麥玉珍要爭取參選台中市長，為何不可？她認為自己沒有缺資格，她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的，台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人。

「人有心、就有力。參選，不是資格問題，是格局與態度」，麥玉珍在社群平台發文指出，最近看到一些新聞、評論，她想很坦白說一句，「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

廣告 廣告

麥玉珍稱，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事。但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人。

「我沒有缺資格」，麥玉珍表示，機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

麥玉珍強調，她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。她願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用她的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是，她一直都在做事，也會一直做下去。「讓我們一起，讓台灣更有未來」，麥玉珍說，不是為了她能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。

麥玉珍臉書全文如下：

親愛的家人大家好～

#台中高鐵站的廣告：

人有心、就有力。

【參選，不是資格問題，是格局與態度。】

最近看到一些新聞、評論，我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？

參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事。但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，我也不是遇到壓力就退縮的人。我沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；我不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

【那一年，那條我一個人走的路】

30多年前，那個瘦瘦的我背著希望來到台灣。沒有背景、沒有靠山，我能依靠的只有一句話：「既然來到這裡，就要讓自己成為有用的人。」從民國92年投入社會服務起，我陪伴不敢開口的人、協助不會填表的人、守在社區最需要的角落。看不到的辛苦，我看得到；沒人做的事，我願意做。

【95年，我用一台機車跑遍台中29區】

沒有助理、沒有豪華車，就靠自己的腳去理解市民的需要。

我那時候就懂了：城市需要的不是派頭，而是願意蹲下來的公僕。

【98年走向全國：一個新住民，也可以成為力量】

我站上全國各大專院校的講台不是炫耀，而是告訴所有人：努力，就能被看見。

【109年創黨、110年獲文化部百年文學獎】

那不是為了我，而是為所有曾被忽略、被小看的人。我也用行動證明：只要堅持，從最底層開始的人，也能走到舞台中央。

【113年至114年不是口號，是成果在立法院創下「第一個」的紀錄】

短短不到兩年，我勇敢扛起新住民的期待：兩年內完成兩部法案立法，這是立法院首位新住民立委創下的紀錄，新住民發展署組織法正式通過，這是百萬新住民家庭盼了二十年的光，麥麥知道，自己背後沒有強大的家族，也沒有厚重的人脈；但我相信，最強的靠山是人民，最堅固的後盾是努力。

【南投主委、核三公投、全縣奔走不分日夜，只為守住台灣】

身兼南投黨部主委期間，我用最少的資源、最勤的腳步，全縣宣傳核三公投資訊。最後，南投成為全國支持率第一名。這不是奇蹟，是努力到了極限自然會長出的結果。

【感恩，是我一生的力量】

要感謝每一位在立院愛護、幫忙、提醒我的委員同仁；

也感謝一路上每一次相遇、每一份支持、每一次被肯定的機會。我珍惜每個人，珍惜每件事。因為我知道沒有你們，就沒有今天能夠站在這裡的麥玉珍。

參選，不是看你「哪裡人」、是不是「傳統政治圈」、有沒有「背景」。而是看你：

是否真心為城市付出？

是否把人民當家人？

是否扛得起城市未來？

我從沒有背景、沒有金權；我有的是一個很台灣、很真心的信念—台中是我打拚的地方，現在我也要把我的未來回報給台中。我不分化、不挑撥，不急著與誰對立。台灣需要的是合作，不是鬥爭；需要的是承擔，不是推卸。

【現在，我最重要的任務】

三個月後，新住民發展署要成立，這是我最想守護、最重要的目標。現在正值預算審查，我會督促行政院：不要再覆議、不要再內耗。因為地方政府真的快沒錢，人民苦哈哈，很多家庭已經活得很辛苦了。賴政府應該回到正軌，不要再耗在爭權奪利。

【團結，是力量；承擔，是態度】

我願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。我願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用我的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是：我一直都在做事，也會一直做下去。

【讓我們一起，讓台灣更有未來。】

不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。

更多三立新聞網報導

江啟臣未表態參選就出現輾壓民調 何欣純稱「怪怪的」：似乎有操作之嫌

麥玉珍有意參選台中市長！鄭麗文喊「尊重制度」：替在野提名最適合人選

麥玉珍想選台中市長 何欣純：不管三腳督或一對一，我都按自己的節奏走

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

