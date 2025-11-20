我海巡救援失火中國漁船！ 李忠憲發聲挺管碧玲

學者李忠憲今日發文挺海委會主委管碧玲，「演習視同作戰，但救人視同義務」。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國近期進行「聯合戰備警巡」騷擾台灣海域，但我方仍出手援助中國漁船。學者李忠憲今(20)日發文表示，海洋委員會主委管碧玲的判斷符合道德原則，「演習視同作戰，但救人視同義務」。

李忠憲回憶，他在反服貿二類電信討論時，曾與管碧玲互動，她迅速提供電話，直接討論問題，對其效率與務實印象深刻。阻擋資通訊安全科技中心時，她也清楚表態立場，展現果斷作為。

15日，海巡署接獲中國「閩東漁61227」漁船在台北港西北28浬海域失火求救，海巡新竹艦立即前往滅火，並戒護15名中國船員轉移到另一艘中國漁船。

李忠憲指出，救援行動是「人道義務」，符合康德倫理：道德行動的價值不在結果，而在於行為是否出於義務。無論對方是敵人或陌生人，生命都不可僅作工具。中國漁船船員作為具人格的生命者，台灣仍負有救援責任，「救人不是想不想，而是應該救」。

對有人擔心救援可能成為中國的訊息戰或陷阱，李忠憲表示，這次事件沒有相關跡象，且救援不會削弱我軍力，反而展現台灣文明與道德高度，增加國際道德優勢。管碧玲說：「你要我不去救，我也做不到。」這句話不是情緒，而是出於義務的表現：官員可譴責敵意行動，但個人仍應維護生命尊嚴。

