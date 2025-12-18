我海陸監偵無人機 大疆貨翻版？

立委馬文君質疑，國軍添購的無人機型與大陸大疆激似。（翻攝自馬文君粉專）

記者王誌成∕台北報導

國民黨立委馬文君十八日再揭露，海軍陸戰隊近期展示的「監偵型無人機」，整體外型與結構配置與大陸大疆Ｍ３００∕３５０ＲＴＫ系列無人機高度相似，已非單純「視覺觀感相近」；而是涉及結構、接口與工程設計層級的高度一致性，引發嚴重國安疑慮，要求國防部跟承製廠商公開說明。

馬文君表示，海軍陸戰隊近期展示的「監偵型無人機」，國軍共編列六億一千七百五十五萬四千元預算、採購九百六十架，平均單價約六十四萬元。綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。

馬文君說，民眾陳情指出，這批國軍採購的「監偵型無人機」除了在關鍵結構尺寸與大疆Ｍ３５０ＲＴＫ高度相似；包含前方ＩＯ底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯也幾乎一致。這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。

馬文君要求國防部與承製廠商公開說明，包含公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單，提供實際抗干擾、反接管測試數據，解釋為何多個關鍵工程結構上會與大疆產品高度一致？這不只是單一標案的問題，而是關乎國軍無人機體系是否真正具備自主、安全、可戰時生存能力的根本檢驗。