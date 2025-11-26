我消防科技大放異彩 國際發明賽奪12金5銀

記者吳典叡／綜合報導

臺灣消防科技創新創歷年最佳成績，消防署昨日表示，訓練中心消防科技研發辦公室代表參加6項國際指標性發明競賽，共獲得12金、5銀及1項大會特別獎，有效提升國家防災能量。

消防署指出，為持續推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，代表臺灣參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，其中多項賽事具國際發明組織聯盟認證，包括新加坡國際發明展、韓國WiC世界創新發明大賽、美國AII達文西國際發明展、賽普勒斯國際發明展、第19屆波蘭國際發明競賽及2025 IIIC國際創新發明競賽等。

消防署說，參與的6項競賽，累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳成績，也展現臺灣消防科研能量已達國際水準。其中，韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽 Special Award 特別獎，是臺灣消防科研成果首次獲得國際最高評審肯定。

消防署長蕭煥章表示，國內消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用，讓第一線消防人員以更安全、更有效率的方式執行救災任務；將持續推動技術測試、標準化與跨域合作，並透過「鳳凰盃消防領域發明設計競賽」等平臺培育創新能量，打造從研發到商品化的完整推動鏈結。

消防署訓練中心消防科技研發辦公室代表參加6項國際指標性發明競賽，共獲得12金、5銀及1項大會特別獎，有效提升國家防災能量。（消防署提供）