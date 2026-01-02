「我為何在這？」 60歲婦人短暫失憶竟是海馬迴中風

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「我為什麼會在這裡？」、「你要去哪裡？」一名60多歲女性，日前在參加至親長輩喪禮時，於短短兩個小時內不斷重複詢問相同問題，行為異常卻意識清楚，讓家屬十分不安。起初家人以為她因情緒過度悲傷導致恍神，未料喪禮結束後，患者對整個過程竟完全沒有任何印象。

喪禮期間突然重複提問、毫無記憶，60歲婦人經醫院檢查後確認為短暫性全面失憶，由海馬迴中風引起。（員榮醫院提供）

家屬隨即陪同她前往員榮醫療體系員榮醫院就醫。院方安排核磁共振（MRI）檢查後，赫然發現患者右側大腦海馬迴出現中風病灶，所幸影響僅限於當時喪禮期間的短暫記憶，並未造成肢體癱瘓或語言障礙。

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，患者就醫時外觀看來一切正常，沒有一般中風常見的偏癱、口齒不清或行動不便等症狀，若非家屬警覺異狀，恐怕難以察覺曾發生中風。

陳彥秀醫師指出，患者的症狀屬於「短暫性全面失憶（TGA）」，常見表現為反覆詢問同樣問題，卻無法記住剛剛發生的事情；但對人、事、時、地、物仍清楚辨識，只是無法將當下事件轉為記憶，因此不斷重複提問。

為釐清病因，醫師先安排腦波檢查，排除癲癇可能，結果顯示正常；隨後進行核磁共振檢查，才發現右側海馬迴出現異常亮點，證實是情緒劇烈波動引發的缺血性中風，進而造成短暫失憶。

陳彥秀說明，「短暫性全面失憶」常在數小時內自行恢復，患者之後對該段時間的記憶會完全消失，且不影響肢體活動或日常生活，因此容易被忽略。此次個案若未就醫，患者甚至可能終其一生都不知道自己曾經中風。

目前患者已接受抗血小板藥物治療，以預防再次中風，後續追蹤狀況穩定。

陳彥秀說，一樣都是腦中風，差異性卻相當懸殊，關鍵與三大因素有關，包括出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置，例如是否波及腦幹，及發病後送醫的時間。若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可大幅降低肢體癱瘓與失能風險。