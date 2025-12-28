「我為何常推薦十字花科蔬菜？」簡單吃就能清毒、降發炎、抗空污…醫揭3吃法，這動作是關鍵





為什麼我常說要多吃十字花科蔬菜？其實是有科學根據。

使用「青花菜苗萃取物（富含蘿蔔硫素）」、介入前期糖尿病族群，發現這些蘿蔔硫素，可以改善腸道菌相，降低肝臟糖質新生，有助於改善血糖。

我推薦的3種日常吃法（簡單又有效）：

多吃十字花科蔬菜

在門診常被問到：「劉醫師，你一直叫我吃高麗菜、花椰菜，到底好在哪？」

今天就用大家熟悉、在台灣隨手就買得到的十字花科蔬菜，一次說清楚。台灣最常見的十字花科蔬菜有哪些？其實你每天都在吃：

● 高麗菜（含紫高麗）

● 青花菜（綠花椰菜）

● 白花椰菜

● 芥藍

● 白菜（大白菜、小白菜）

● 白蘿蔔

它們看起來很家常，但裡面藏著一群對健康很重要的「植化素」。十字花科真正厲害的關鍵：含硫植化素這類蔬菜最重要的不是維生素，而是含硫的植化素，學名叫：

● 硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）：這是十字花科的「原料」，本身不算很活躍。

● 異硫氰酸酯（Isothiocyanates）：當你切、咬、咀嚼這些蔬菜時，或經由腸道菌作用，硫代葡萄糖苷會轉換成真正活躍的物質。

● 蘿蔔硫素（Sulforaphane）：其中最有名的這個，在青花菜、綠花椰菜、白花椰菜特別多。

我通常會用一句話跟病人說：它們不是在「清毒」，而是在幫你的身體把排毒系統打開。

啟動肝臟第二相解毒系統

● 活化 Nrf2 路徑

● 增加 GST、NQO1、HO-1、UGT 等解毒與抗氧化酵素

● 讓身體更有效率處理

空氣污染、環境毒素、部分藥物代謝產物

降低慢性發炎與氧化壓力

● 有助於降低長期低度發炎

● 對代謝健康、心血管、腸道健康都有加分

和腸道菌「合作」

有些人效果特別好，與腸道菌能否把前驅物轉成活性物質有關，這也是為什麼不是每個人反應都一樣。

2025 年發表在 Nature Microbiology 的一項人體研究發現：

重點不是吃越多越好，而是：長期、規律、搭配好的腸道環境，身體才真的用得到。

醫師食譜：簡單3吃法

我推薦的3種日常吃法（簡單又有效）

① 快速汆燙（保留植化素）

食材：青花菜、白花椰菜切小朵

1、滾水60秒就起鍋

2、拌橄欖油或麻油＋蒜末

3、避免煮太久，活性物質才不會流失

② 生切後靜置再煮

1、切好後放10~15分鐘再下鍋

2、讓酵素有時間產生蘿蔔硫素

3、適合高麗菜、白菜、花椰菜

TIPS：靜置這個小動作很多人不知道，但很重要。

③ 蘿蔔＋高麗菜湯（腸道友善）

食材：白蘿蔔＋高麗菜＋薑片清燉或電鍋煮

1、腸胃虛弱、化療後、長輩都很適合

2、溫和補充十字花科，不刺激

小提醒：



● 甲狀腺疾病患者：不必完全避免，但避免大量生食。

● 腸胃功能較弱者：從熟食、少量開始。

十字花科不是保健品，是每天吃一點點的生活習慣，希望大家每天藉由攝取十字花科蔬菜為健康加分。

(本文獲「劉博仁／台灣基因營養功能醫學會理事長」授權轉載，原文刊載於此）





