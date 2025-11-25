我無人機出口波蘭最大宗 波蘭將再投逾千億建軍台廠有先發優勢

〔記者吳哲宇／綜合報導〕財政部統計，今年1到10月無人機出口5475萬美元，與2024年全年相較大幅成長11.4倍，其中以對波蘭占39.3%最高。波蘭國防部副部長湯姆奇克(Cezary Tomczyk)近日表示，波蘭將在未來3年投入至少150億茲羅提(約新台幣1282.7億元)，用於採購無人機和反無人機系統、建立生產線和人員訓練等。

軍聞網站「Defence 24」報導，這項採購計畫之中規模最大的項目，在一個月內就會公布。湯姆奇克並指出，所有軍事單位都將開展小型無人機操作的基礎訓練。無人機正成為官兵的準裝備，屆時使用無人機必須向使用槍械一樣普遍，最終目標是讓所有部隊都裝備無人機和反無人機系統。

報導指出，該計畫將在所有營級單位設立無人機據點並進行基礎訓練，不過軍事航空學院和其他軍事院校仍是主要訓練中心，學員會在此訓練操作重量超過150公斤的無人機；不僅如此，預備役若有興趣，也能向國防部申請訓練。湯姆奇克表示，目前法律不允許預備役訓練，這非常荒謬，但他也承諾將會修法。

報導說，目前波蘭正建造自主系統中心(OSA)，目的在促進無人機的廣泛運用，該中心將匯集軍事機構、新創企業、產業界、服務業和大學，加速相關理念的發展和成果的商業化；波蘭也已通過《國家安全關鍵戰略投資法》，取消了部分公共採購法的必要性，簡化軍隊測試和採購無人機的程序。

湯姆奇克指出，16所軍事院校將會參與提供無人機訓練，但他承認課程數量仍遠遠不足要求，相關需求量在2022年至2024年翻倍成長，並且未來還會持續成長。

根據我國財政部數據，2024年全球無人機出口金額58.2億美元，較2023年增加36.1%，前10大出口國中，中國憑藉政策支持、技術與價格優勢占全球37.2%穩居龍頭，其次為香港19.4%，兩者合計占逾5成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增2.2倍、以色列1.6倍、加拿大1倍最顯著。

根據統計，今年1至10月我國無人機出口金額5475萬美元，以對波蘭占39.3%最高，其次為捷克32.7%、美國15.9%、奧地利4.7%、德國3.4%。至於出口類型，按最大起飛重量分類，以介於2至7公斤為最大宗、占比達88.1%，15至25公斤占9.2%，250公克以下占1.3%，25公斤以上占 1.1%。

