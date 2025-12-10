我爸把門反鎖了！新北男「開瓦斯屋內身亡」女兒心碎

目睹父親慘狀悲慟不已！新北市新莊區昨（9日）發生男子不明原因把自己鎖在家裡，還開瓦斯的驚悚事件，警方到場叫門，男子完全不回應，破門後才發現他已經氣絕，讓報案的女兒淚崩。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

新莊分局指出，事發地點在一處民宅，昨天晚間接獲一位林姓女子報案後，旋即會同消防隊、救護人員趕往，抵達後叫門、敲門跟按門鈴，屋內的62歲林男都不回應，當下變成「對峙」狀況。

警消現場聞到濃濃的瓦斯味飄出，稍後基於公共安全理由，依法直接破門，看到林男已經倒臥在地上，檢傷發現他已經氣絕，報案的女兒目睹父親慘死相當悲慟，而所幸瓦斯被消防員及時關閉，沒有釀成氣爆，經鑑識林男身上沒有明顯外傷，現場無外力介入跟打鬥跡象，全案已報請新北地檢署的檢察官跟法醫相驗，釐清確切死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

