我爸是麻原彰晃！ 當殺人魔之女30年：求學之路屢被歧視、交不到朋友

麻原彰晃，本名松本智津夫，是全日本永遠無法忘記的最惡殺人魔，他帶著奧姆真理教在1995年3月20日，犯下東京地鐵沙林毒氣案，當時造成共13人死亡、超過6000人受傷，也是日本史上最嚴重的無差別殺人事件。雖然這起事件至今已經過30年，但對於受害者家屬，以及加害者家屬來說，每天仍必須面對身心煎熬。麻原彰晃的第3女松本麗華，今年參加導演長塚洋的紀錄片演出，述說自己身為日本最惡殺人魔的女兒，這30年來，到底經歷了什麼。

念小學被迫退學 國中、高中沒有學校敢收

松本麗華說，發生東京地鐵殺人毒氣事件時，當時她才12歲，還只是個讀小學6年級的學生。但當時的她，除了眼見父母被逮捕，麗華說，當時她在靜岡縣就讀公立小學，隨即也被學校要求「你不能再來學校了」，她本人沒有犯下任何錯，卻直接被公立小學拒絕就學。

13歲時，她搬到福島縣，一樣在入學時碰壁。麗華稱，當時福島縣的學校表示「要對她調整教學方式」，結果這一調整，還是無法讓她入學。麗華指出，先前因為事件發生，她念靜岡的小學被迫肄業，搬來福島後，已是國二生的年齡，但當地民間團體反對她直接進入國中學校就讀。後來當地教育委員會提出一個方法，要求麗華降轉小學5年級，從小五的課程開始讀，並且有必要讓她和其他同學「分開學習」。

麗華聽了這要求後，覺得自己已經國中生，難以接受從小學5年級程度開始念，而且3年學程的差距，勢必無法讓她交到朋友。所以麗華後來決定，乾脆不去學校念國中了，採用自學方式，後來也通過國中同等學歷測驗。

而後麗華決定繼續念高中，不過第1年她考公立高中並未錄取。但接著在2000年發生一起事件，當時麗華跑到茨城的「家」拿學習用的工具，卻被認定是「侵入大姊的住處」而遭逮捕，後來法官判定麗華生活不易，只需受保護觀察管束。

麗華說，她依然持續努力申請高中，但全都被退件，後來在法律上監護人、律師松井武的協助下，讓她可以就讀日出高中的函授課程。麗華表示，雖然只是函授課程，她可能無法像正常學生一樣，到學校交朋友，但對於可以唸書這件事，她已經相當高興。

不想隱瞞身分 申請大學再度屢屢受挫

麗華在高中畢業後，依然有意持續念大學，想到大學校園交朋友，但這又是一道難關。麗華說，她一度申請到武藏野大學，但後來校方發現，她在申請書上填了媽媽的名字，才驚覺她是麻原彰晃的女兒，之後又通知不能錄取她。麗華說，她不想隱瞞自己的身分，所以就算被武藏野大學退貨，她還是會如實向其他學校告知自已的出生背景。

麗華稱，後來她又申請和光大學和文教大學，但同樣都因為她是「麻原彰晃的女兒」而直接拒絕她入學，尤其在申請和光大學的期間，剛好是麻原彰晃確定被判死刑之際。麗華最後只好走法律訴訟，在贏得判決後，進入文教大學就讀並畢業。

「我是麻原彰晃女兒」 坦然面對受害人家屬

現在的麗華，是一名心理諮商師。麗華說，過去的人生，她總是被外界指責與要求「要面對受害人與其家屬」，過去的她，總會很想逃避這一切。不過後來有友人鼓勵她，認為她與其逃避一輩子，倒不如好好面對。就在2018年3月，麗華主動參加由受害者家屬舉辦的座談會，麗華坦言，當時包括她和受害者家屬，大家在現場，心裡都非常崩潰。

麗華說，她學生時期屢屢被學校拒絕、沒有朋友，一度讓她陷入「解離」的非正常心理狀態。她也說：「我們作為『加害者家屬』，這是無法選擇的身分，只能面對這件事。」麗華表示，就她自己的立場來看，她也希望社會不要對「犯罪者的家人」有所強迫，特別是「犯罪者子女」來面對這些事件。



