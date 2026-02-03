我爸有錢！謝典霖曾開箱「千萬球員卡、鋼鐵人」

彰化縣議長謝典霖，日前找來網紅開箱，年輕時的各種收藏品。（圖／翻攝自謝典霖臉書）





彰化縣議長謝典霖，日前找來網紅開箱，年輕時的各種收藏品，包含NBA球員卡，其中最貴的一張竟要價4、50萬美金，超過台幣一千萬，被問到當時年紀那麼小，為何就有錢買？謝典霖也跩回「去問我爸」，引發討論。

網紅VS.彰化縣議長謝典霖：「當初買的價格40-50萬美金，現在可能有到上百萬。」

鏡頭前一張張展是這些年輕時就要價不斐的收藏品，彰化縣議長謝典霖，秀出卡上還有NBA傳奇球員，Michael Jordan、Kobe Bryant的親筆簽名，每張卡的售價都是動輒5、6位數，當中也有全球限量只有9張，要價20萬美金，（約台幣632萬）的球員卡，而他的心頭好，還這隻鋼鐵人。

網紅VS.彰化縣議長謝典霖：「這個是真的可以穿進去的，限制大概170公分，60公斤才可以穿進去，（後面這一隻要多少錢），這是精裝版要38萬8千元，正版漫威授權。」

找來網紅開箱千萬球員卡跟體育周邊話題十足，外界也好奇，他當年年紀輕輕，為什麼就能入手這些高價藏品。

網紅VS.彰化縣議長謝典霖：「為什麼你那時候那麼小，就有錢買這些卡，（可以問我爸）。」

只見謝典霖一臉跩樣，毫不避諱地回答，也讓網友們直呼真的好羨慕。

