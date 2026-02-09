《我獨自升級》快閃店即日起至3/8松菸登場

記者古可絜／臺北報導

以知名熱血動畫《我獨自升級》的世界觀為核心，將成振宇、車海印、闇影軍團等經典角色完整重現的《我獨自升級》期間限定快閃店即日起至3月8日在松山文創園區辦公廳舍創意空間登場，踏入會場的瞬間，彷彿進入傳送門沉浸式感受「升級戰鬥」體驗，粉絲可近距離與動漫角色同框拍照，並收藏限定周邊，讓所有粉絲都能沉浸其中。

此次快閃店，把傳送門通往的世界搬進松菸，從踏進店門那一刻就會被滿滿的闇影軍團氣場包圍，現場準備多種限定互動，包含「獵人等級鑑定，抽抽樂活動」，能測試粉絲的獵人等級，挑戰抽到等級專屬獎品，多款超人氣限定周邊，還有機會像成振宇一樣「二次覺醒」，成為S級獵人把高級獎品帶回家。

現場特別設置多個帥氣爆棚的打卡點，包括熱血戰鬥與闇影軍團集結畫面，讓粉絲直接化身暗影君主，期間還推出「拍照打卡任務」，能將限定精美好禮帶回家；店內亦設置獨家限定的拍貼機，邀請粉絲與成振宇、伊格利特等人氣角色一同合影，無論想要帥氣版本、可愛版本、或是滿滿氣勢的戰鬥姿態，都能一次滿足。

店內販售多款首次上市、獨家設計的周邊商品，包含帥氣實用的3C配件、精緻度滿分的收藏小物，無論是要擺設、收藏或日常使用應有盡有；現場還有消費滿千贈送限定提袋的活動，都能讓粉絲們的周邊收藏體驗大升級，歡迎粉絲們把握展期前往《我獨自升級》期間限定快閃店。

《我獨自升級》期間限定快閃店，以知名熱血動畫《我獨自升級》的世界觀為核心，將成振宇、車海印、闇影軍團等經典角色完整重現。（記者古可絜攝）

現場特別設置多個帥氣爆棚的打卡點。（記者古可絜攝）

「獵人等級鑑定，抽抽樂活動」，能測試粉絲的獵人等級，挑戰抽到等級專屬獎品。（記者古可絜攝）

店內販售多款首次上市、獨家設計的周邊商品。（記者古可絜攝）

《我獨自升級》期間限定快閃店即日起至3月8日在松山文創園區辦公廳舍創意空間登場。（記者古可絜攝）

周邊商品包含帥氣實用的3C配件、精緻度滿分的收藏小物，無論是要擺設、收藏或日常使用應有盡有。（記者古可絜攝）