《我獨自升級》快閃店空降松菸！《汪汪隊立大功》氣球打卡點夯

跨年假期期間，松山文創園區成為熱門打卡景點，不僅有超人氣動漫《我獨自升級》快閃店吸引粉絲前往朝聖，還有備受小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》主題展覽與互動遊戲。這兩個快閃活動針對不同年齡層提供了豐富的互動體驗，從鑑定獵人等級、主題拍照打卡到電動車闖關遊戲，成為跨年、元旦及週末期間全家出遊的熱門選擇。現場人潮絡繹不絕，不僅吸引本地民眾，更有來自香港的旅客特地前來參觀，展現了這些動漫IP的強大吸引力。

《我獨自升級》快閃店為動漫迷帶來沉浸式體驗，將動漫中的傳送門世界和闇影軍團場景完整重現。參觀者可以透過互動裝置測試自己的獵人等級，從最低的E級到較高的C級，還有機會獲得獎品。有民眾表示，這次快閃店的商品比以往更加多元，場內的互動體驗也大幅升級，主角的戰鬥畫面投影在牆上，讓粉絲能夠身歷其境。值得一提的是，《我獨自升級》原作漫畫全球觀看次數已突破143億次，動畫化後的前兩季更是衝上平台點閱率冠軍，掀起全球熱潮。台北作為快閃店的第一站，特別選在跨年期間開幕，讓遊客逛完還能直接前往欣賞煙火，現場主題拍貼機也吸引許多粉絲排隊體驗。

小朋友最愛！《汪汪隊立大功》快閃店現人潮。（圖／TVBS）

同樣在松山文創園區的《汪汪隊立大功》快閃店，則以超巨大的阿奇和天天氣球裝置吸引小朋友的目光。活動現場設計了電動車闖關遊戲，讓小朋友能夠駕駛迷你車輛完成巡邏任務，增添親子互動樂趣。不少大人也被現場的可愛氛圍所吸引，直呼「超可愛」。店內提供各式狗狗系列商品，讓小朋友愛不釋手，也讓家長們不得不「鬆手」購買。這兩個快閃活動成功吸引了大小朋友到場參與，成為跨年、元旦及週末親子出遊的熱門選擇，讓民眾的假期行程變得豐富多彩。

