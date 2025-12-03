「我獨自升級」一起出國男友卻獨升級商務艙 她心寒發文：很難受
一名女網友發文抱怨，自己與男友出國前，雖然男友曾問過她要不要一起升級倉等到到商務艙，但她因為價格緣故婉拒，沒想到後來男友竟然自己升級，讓她很受傷，覺得兩人之間的距離更遠了，「不是因為我沒坐到商務艙，而是那一刻我突然覺得，我們的距離被拉開了」。
男友升艙「自己爽」？她婉拒後被單獨留在經濟艙
原PO日前在Dcard上發文，表示男友在訂機票時曾詢問她是否要一起升級至商務艙，但她考量到價格，認為短短幾小時不必花這筆錢，因此婉拒。但沒想到，男友竟在最後「自己升艙」，直接把她留在經濟艙。
原PO強調，讓她心碎的不是自己沒坐到商務艙，而是在那一刻感受到兩人的「距離被拉開」，明明是一起出國旅行，卻彷彿被分成不同等級。
「我拒絕不是叫他獨享」她盼的是陪伴不是待遇差距
原PO坦言，她一直以為男友會理解她的考量，也會選擇和她一起坐經濟艙，「旅行不是比誰舒服，而是一起度過那些平凡的時光」。
她解釋，自己不是希望男友為她犧牲，而是希望他能多在意她的感受：「他明知道我因為價格猶豫，卻仍選擇自己升級，我突然覺得，我不是被優先考慮的夥伴。」
升艙等只是小事？
原PO寫道，真正讓她動搖的是被「留在後面」的感覺。她反思：「如果今天是我，我不會那樣做，我寧願坐在他旁邊。」並直言，有時候令人失望的不是大事，而是細節。
她開始懷疑兩人的價值觀是否存在落差，「如果連坐飛機都不能站在同一個位置，那日後面對更需要共識的事，我們該怎麼辦？」
是反應過度？還是她真的不被放在心上？
原PO表示，她沒有跟男友吵也沒有質問，因為她知道男友會覺得她反應太大。但她心底卻掉了一塊，忍不住思考自己在對方心中的位置：「是不是只有當我配合他，他才覺得我們是一起？」
貼文發出後，大部分網友認為原PO把情緒過度放大，「事實上就是對方已經有問過你了，妳自己選擇的，卻說對方舒適跟享受留給自己，把將就留給妳？這樣說蠻不公平耶～」「你們應該花錢方式不是同一個階級的、或是價值觀差很多的。不要勉強在一起。」
