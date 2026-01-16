我獲美232條款最優惠待遇 汽車關稅仍待簽約後確認

台美關稅談判出爐，除了對等關稅調降為15%，同時也獲得得包含汽車零組件、木材、航空零組件在內等232關稅最優惠待遇，但對於外界關心的汽車關稅，目前還沒有定案。

行政院副院長鄭麗君表示，「我們在跟貿易代表署來簽署台美對等貿易協議的時候，我們會完整的向大家來報告。」

中經院區域中心主任劉大年認為，「根據經驗，是會有相當程度的開放，很大幅度的開放，這個是免不掉的，國內的衝擊影響要注意。」

目前台灣對美國進口車維持課徵17.5%關稅，專家分析，按照川普政府跟其他國家談判結果，台灣鬆綁進口限制、開放市場，可能只是時間早晚問題。外匯車業者表示，美規車的市場佔比在5成上下，若關稅大幅調降，業者、消費者都受惠，卻也可能衝擊國產車，面臨更激烈的市場競爭。

外匯車業者方維龍分析，「像關稅貨物稅還有營業稅，加起來可能就50幾%甚至60幾%，但如果關稅降下來的話，那對我們不管是消費者來講的話，或是我們經營這行業來講，其實我覺得都是正面利多的。」

前國瑞汽車企業工會理事長王千秋指出，「美製車雖然變得便宜，也許增加它自己本身單一產品的一點點競爭力，還是會有消費者因為便宜而買。」

至於台灣汽車零組件產業高度仰賴國際市場，尤其以美國市場為最大宗，這次獲得232關稅最優惠待遇，對國內業者注入強心針。

金吉林汽車材料有限公司老闆許朝進表示，「現在已經穩定下來，而且對我們是比較優惠，那我們競爭力會比較提升。」

台灣汽車零組件原本就擁有價格優勢、供應彈性，因此業者樂觀看待關稅調降，有助提升出口競爭力。

