「我甘願當小王！」HowZ挑戰道德底線 直白揭露偷情男女的激情內幕

饒舌歌手HowZ即將推出全新專輯，這次他「豁出去」大膽挑戰道德紅線。繼首發單曲〈凌晨五點鐘〉探討一夜情後，第二波主打〈Mr. Wang〉，則鎖定現代社會中的第三者故事，挑戰聽眾的道德底線。

HowZ在歌詞裡直白唱著：「我甘願當小王／我只想霸佔妳身體」，大膽放入偷情的畫面，闡述偷情男女如何填滿彼此的寂寞，勾勒專注於當下的激情。

聊起歌曲的靈感，HowZ坦言常聽到身邊有人困在挑戰道德底線的感情糾葛裡。他思考之後，覺得不論性別，都有機會在情慾跟道德的拔河中拉扯，因此創作了〈Mr. Wang〉這首歌曲。

朋友陷入三角戀 HowZ：感情的事只與當事人有關

對於身邊的朋友陷入在三角關係當中時，HowZ表示這樣的確不健康，但真的有可能會遇到。他自認並非道德魔人，不會對朋友的行為指指點點，他表示：「感情的事永遠只會是當事人的事，與我們這些旁觀者無關，當然我會就朋友的立場去提供意見，但無論對方做什麼決定，都與我們無關。」

若有朋友在被刻意隱瞞下，意外當了「老王」，HowZ認為發現當下就應該即時處理衝突，絕對是最好的解法。他強調，不小心當了「老王」最重要的是在「錯誤中學習」，在適當的時刻結束三角戀，尋找自己內心真正渴求的感情寄託，才能夠好好的談戀愛，安放彼此的靈魂。

MV延續上首單曲劇情 HowZ廁所「天雷勾動地火」

這次〈Mr. Wang〉的音樂錄影帶延續了〈凌晨五點鐘〉的劇情，HowZ在MV中意外當了「老王」。他在酒吧對一位女生一見鍾情，儘管對方另一半帥氣現身，但兩人的眼神仍有意無意的交纏。在HowZ的想像裡，兩人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，而正宮男主角則在酒吧全然無知的吃著美食。

聊起印象最深刻的事，HowZ透露主要是與女主角的親熱戲，因為之前沒有這樣的經驗，也跟現實生活中的狀況不一樣，要在鏡頭前好看，又保持應有的專業，真的是一件不容易的事情。

此外，HowZ連續兩首單曲的視覺都使用跟花有關的意象，〈凌晨五點鐘〉用曇花代表一夜情，〈Mr. Wang〉則使用夜來香。他解釋：「夜來香的花語是危險的浪漫，跟老王的概念不謀而合，在夜裡發生的故事就像是在夜晚飄香的夜來香一樣。」HowZ感謝今年發生的一切，並認為這張專輯涵蓋了自己對這幾年的體悟和對於未來的想像，〈Mr. Wang〉於12月10日數位上架。



