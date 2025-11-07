「我當然要把錢拿回來！」玩具商執行長怒把川普告上法院，恐讓白宮吐回數十億關稅

美國最高法院5日就「學習資源公司訴川普案（Learning Resources v. Trump）」展開言詞辯論，審理總統是否有權依據1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）加徵關稅。該公司執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）告訴CBS晚間新聞：「政府向我們徵收一筆鉅額稅金，我當然要把錢拿回來！」

益智玩具公司「學習資源」（Learning Resources）位於美國芝加哥郊區，由現任執行長沃登伯格的母親創立，屬於家族企業。在川普於4月宣布大規模「解放日」關稅後，沃登伯格就開始尋找律師幫他起訴美國總統；他向CBS晚間新聞表示，他天性不是那種面對生死存亡威脅就默默忍受的人，並說：「我不願意讓政治人物毀掉我們世代積累的事業」。

2025年4月11日，伊利諾州的教育玩具公司Learning Resources Vernon Hills，該公司的產品主要在中國製造。（美聯社）

學習資源公司約有2000款益智玩具，大多在亞洲製造；與其他商業領袖不同，在川普宣布大規模關稅後，沃登伯格選擇起身反擊、控告川普及其高層顧問，並在一份37頁的訴狀中指控川普關稅是違法的「行政部門權力擴張」。沃登伯格告訴CBS新聞：「我不是政治人物、也不搞政治運動。這是一場針對法律解釋的訴訟。」

下級法院在6月裁定學習資源公司勝訴，但川普政府不滿上訴；11月5日，最高法院審理此案，將裁定總統是否擁有對外國徵收關稅的法律權力，以應對國家緊急情況，包括如川普曾提過的芬太尼（fentanyl）危機、非法移民或持續的貿易赤字。

白宮曾警告，沃登伯格勝訴恐導致經濟災難，因為政府可能必須退還數十億美元給美國企業。財政部長貝森特（Scott Bessent）上個月表示，今年美國已徵收超過2億美元的關稅，其中約一半可能需要退還；而學習資源公司在今年已經支付約500萬到1000萬美元的關稅。

沃登伯格說：「政府徵收我們一筆鉅額稅金，我當然要把錢拿回來。」他估計，公司目前約三分之一的員工已被調整職務，專注於處理關稅事務。這也不是沃登伯格第一次起身反抗政府干預；2009年，他曾指控歐巴馬（Barack Obama）政府針對玩具鉛含量的檢測規定過於嚴格。

自1998年接手家族事業，沃登伯格坦言，中國和越南工廠有其優勢——不僅有人力可以組裝公司人氣產品，也提供像是「BubblePlush」玩具等新產品的材料——要將生產轉移到美國幾乎不可能，他告訴CBS新聞：「我們做不到，我們也沒看到競爭對手這麼做。」

2025年4月11日。益智玩具公司「學習資源」（Learning Resources）執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）與該公司的產品合影。（AP）

受川普貿易戰影響，學習資源公司只能像在玩「打地鼠」遊戲一樣，隨時對關稅變化做出反應，例如，川普提高中國產品關稅到145％後，該公司就將部分生產轉移到印度；但8月，川普將印度關稅提高到50％，沃登伯格只好急忙將貨物運回美國，以避免額外的罰款。

他告訴CBS新聞：「那時簡直是火燒屁股，我們必須在9月16日前完成報關，但船晚了6小時才進港，這就讓我們損失了5萬美元。」

除了沃登伯格的案件外，最高法院也審理了其他相關案件，其中一件是由俄勒岡州及其他民主黨州檢察總長所提出；另一件則由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家小企業提出，包括紐約葡萄酒與烈酒進口商「 V.O.S. Selections」，以及維吉尼亞州教育套組與樂器製造商「MicroKits」。聯邦上訴法院曾裁定，川普的許多關稅屬於違法。

聖路易斯華盛頓大學奧林商學院教授霍恩（John Horn）指出，川普的關稅對中小企業打擊更大，因為「他們不像大公司有彈性來應對影響」；大企業現金充裕，可以在關稅生效前囤貨，也能更好地管理價格與供應鏈。

此外，霍恩指出，大公司不提起訴訟的一個原因在於，他們更專注於遊說：「大企業可以遊說政府爭取豁免，小企業做不到。」沃登伯格告訴《路透》，他已經花費數百萬美元在打官司，但他覺得這是必要的支出，他說：「這絕對不是每個人都會做的事。美國有數十萬家企業處境與我們相似，但據我所知，我是全美唯一一個用自己資源提起訴訟的人。」

