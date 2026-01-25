「我發現坐牢滿輕鬆的！」 柯文哲酸賴清德：比較像崇禎皇帝，哪裡像光緒？





民眾黨創黨主席柯文哲25日南下高雄參加青年論壇，他受訪時自嘲「坐牢滿輕鬆」，並公開秀出電子腳鐐，質疑24小時定位趁機追蹤，是想知道他去見誰嗎？同時批評賴政府沉迷政治鬥爭、忽略施政效率，更以歷史人物譏諷總統賴清德「不像清德宗，反而更像明崇禎」，言詞犀利，引發議論。

柯文哲自嘲，台灣每天要解決的問題很多，「我發現坐牢滿輕鬆的！」每天只有發呆、讀書，出來後，妻子陳佩琪就罵「我們在外面比你在裡面辛苦，你在裡面都在休息，我們在外面還要去抗議，你都躲在裡面休息」。

談到台灣困境，柯文哲透露，在獄中讀鄧小平傳，暢談中國改革開放理念。讓他有感而發，最近才會對賴政府有很多的批判。

柯文哲表示，如果是他當家，每天七點半工作到十點。做事都來不及了，還在立法院吵吵鬧鬧。

柯文哲秀出自己電子腳鐐苦笑，每天被24小時定位，你又不能把他限制住居，然後又讓他戴GPS到處跑，趁機追蹤，是想知道他去見誰嗎？

柯文哲喊話，還是賴清德一念之間，就認真工作就好，為何把國家搞得四分五裂？每天七點半工作到十點，周一工作至周七，不敢說馬上改變這個國家，每天做一點，保證還會連任。「你就每天搞鬥爭、國家亂糟糟是在幹嘛？」

柯文哲酸，「賴清德要當清德宗（光緒），他還不是最後一個皇帝。我看他變明崇禎」。比較像崇禎皇帝，哪裡像清德宗。至少清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好，遇上甲午戰爭、八國聯軍。

