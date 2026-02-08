我的人生，我自己扛！從不敢回嘴到敢說「關你屁事」，40+後的豁達：有些擔心，不是我的，就放回去

「40+後，有些擔心，不是我的，就放回去」 那些覺得別人有問題的人，往往自己也有一堆問題。 那些熱愛檢討別人生活的人，多半連自己的人生都還沒理好。 因為當你真的忙著過自己喜歡的生活時，根本沒有多餘的時間，去嘴別人該怎麼活。 40+之後，我越來越確定，人最要不得的三種心態就是：替人擔心、替人抱不平、替人煩惱。

女生一個人去旅行，怎麼了？

尤其每次我說要獨自旅行，總會有人跳出來說：「一個女生去旅行很危險喔。」

一開始，我會感謝提醒，也會好聲好氣地說：「我會好好照顧自己。」

但偏偏總有幾個人不肯放過你── 「我好心提醒你，你怎麼當耳邊風？」 「叫你不要去，去了被強姦，不要說我沒提醒你。」 「妳爸媽都不擔心嗎？」

各種無止盡的情緒勒索加上恐嚇，搞得好像是他要出遠門，而不是我。

踩雷跟迷路是旅行的一部分

以前的我，很俗。不敢嗆回去，也不敢說「關你屁事」，只能把火吞下去，在心裡暗暗詛咒最好不要出門被車撞。

後來，自助旅行走得夠久了，我很清楚要怎麼避開風險、怎麼判斷狀況、怎麼保護自己。

我知道護照不見要怎麼處理，知道沒訂住宿當天能不能找到地方睡，知道遇到不對勁的人要怎麼反擊、怎麼脫身。

知道有人對你毛手毛腳怎麼反擊回去，知道有人來找你問路，八成就是小偷，口袋只需要十塊歐元，其他全部都用手機信用卡支付，什麼時候該相信直覺。

我比很多只會「替人擔心」的人，更懂旅行，也更懂風險。

我知道怎麼買到相對便宜的機票，知道資訊從哪裡來才快、才準。

也很清楚——AI不能替你走路，踩雷跟迷路是旅行的一部分，而只要能用錢解決的事，從來都不是大事。

這是我的人生

後來，我終於有底氣，對那些唱衰的人說一句：「乾你屁事。」

因為這是我的人生，我走、我扛、我負責。

你多說一句，不是關心，是越界；你再唱衰一句，只是暴露你對自己人生的無能為力。

老娘的領域，我就是絕對的王者，我能承擔的，是我的人生。

你多講一句，就是你不應該，你唱衰一句，就是你下賤做死。

真正消耗人的，從來不是風險，而是那些自以為關心、卻從不為你負責的人。

年輕的時候，我們很容易被一句「我是為你好」綁住。別人替你擔心、替你抱不平、替你設想最壞的結局，你還得──接住、安撫、解釋。直到某一天你發現那些話，不是出於愛，而是出於恐懼，是他們自己的恐懼。

40+之後的我，已經沒有那麼多精力，替別人的不安買單。我知道自己在做什麼。我知道風險在哪裡，也知道界線該畫在哪裡。

我走過的路、跌過的跤、繞過的彎，都不是一句「你要小心」就能抹掉的經驗。 獨自旅行也好，獨自生活也罷，不是因為我不怕，而是因為我準備好了。

40+的底氣，不是什麼都不會出事，而是出事了，我知道怎麼處理。

所以現在的我，不再急著解釋，也不再急著證明。有些話，聽過就好，不必接住；有些擔心，不是我的，就放回去。

我只對兩件事負責：我的選擇，和我願意承擔的後果。其他的，謝謝關心，但不必參與。

本文獲作者授權轉載，原文出處

