《我的人間煙火》王楚然私下竟是搞笑女！片場被拍「拿出醜鏡子練法令紋操」

曾演出《我的人間煙火》的大陸女星王楚然，近期因為各種「奇怪小鏡子」和「法令紋消失操」意外成為討論焦點。從紅毯到片場，她不只多次被拍到拿著造型誇張的小鏡子補妝，私下練習臉部緊實動作的畫面也被挖出，冷豔外型搭配反差感十足的習慣，讓粉絲笑稱「可愛又抽象」。

王楚然常被目擊手上拿著造型特別的小鏡子，從鮮豔配色到卡通圖案都有，引來網友調侃：「她是每天都在換新的醜鏡子嗎？」而她的鏡子收藏確實種類繁多，穿禮服走紅毯時會從包包掏出卡通鏡，拍古裝劇又拿出風格完全不搭的抽象鏡，反差大得令人發笑。

比小鏡子更受關注的，是她固定練習的「法令紋消失操」。這套自創動作包含撅嘴移動、鼓腮畫圈，還會配合「啊、咦、嗚、唉、哦」的音節訓練蘋果肌。她練習時常對著同一面小鏡子仔細觀察，畫面看起來有點憨又很可愛。網友打趣她是「一半時間在練法令紋消失操，一半時間在蒐集醜鏡子」，但也這些貼近日常的小動作，讓她從「黑天鵝」般的高冷形象，變成沒有距離感的鄰家姐姐。

