唐勝一

來到阿水家的門口，屋裏飄出劈裏啪啦的砸物聲響鑽進耳朵。我抬手把門擂得嘣嘣山響，同時嚷著，阿水開門。

進屋一看，滿地玻璃、瓷器碎片，客廳斜著的電視機也只剩下空殼框架。

我瞪著阿水，你欺負阿英了？

嗨——，老同學，我敢欺負她麼？阿水給了回答。

我轉而看向阿水的老婆，阿英，那就是你的不對嘍。誰先動手砸的東西？

阿英用嘴一撇，是他發神經，不但砸東西，還揚言打人呢。她說完話，抬腳踢著砸爛的電視機，不過立馬蹲了下去揉腳趾，大概踢痛了。

廣告 廣告

阿水大口喘粗氣，硬著喉嚨向我吐苦水，講到傷心處，反反復複嚷著一句話，這日子沒法過了，這日子沒法過了，這日子沒法過了，這日子沒法過了……

阿英接茬，沒法過，就別過唄，我還不想跟你過呢。

我跟阿水阿英都是高中同班同學。六年前，同學們參加他倆的婚禮，個個嫉妒得不要不要的。他倆是絕配，大家公認為是世界上最最幸福的一對，一個是學習尖子，一個是班花校花，真個男才女貌。

婚慶的酒席上，我不知不覺喝多了，借著酒興拉住前來敬酒的新娘子阿英，笑著說，阿英啊，你要是陪我一晚，我這一輩子就值了。

話剛落音，吧嘰一聲，我挨了一巴掌。我捂住發燙的面頰，睜圓雙眼用火一般的眼神射佝阿水，你打我？

阿水笑笑搖著頭，老同學，我是這麼小氣的人麼？

我打的。我老婆唿地站起來，咋啦，打錯了麼？你要是這種渣男，就該打。

我驚呆了，老婆敢當眾打我耳光，還這麼說我？誰不知道，她待我最好呢。我轉念一想，她也是女人，吃醋很正常，或許另有原因吧？我強行忍了，決計回家好好收拾她。

經這麼一鬧，三四桌的同學都笑話我。我並不尷尬，趁老婆去趟衛生間，我挺認真地說，我們同學，有男生不喜歡阿英嗎？有女生不對阿英嫉妒恨嗎？沒有嘛，只是我心裏想著阿英，就口無遮攔地說了出來。

我回到家裏，捏著拳頭質問老婆，為何敢在酒席上打我讓我出醜？

老婆怯怯的，聲音像蚊嗡，我知錯，但我是看到阿水動怒了，擔心他打你，與其讓外打，還不如自家人，免得把事鬧大，便衝動地動手打了你。你要是覺得委屈，現在就加倍打我吧。

好啊，你把頭抬起來，挺著臉。我舉起雙手，捧著老婆的臉蛋往自己身前一拉，用熱情的兩片嘴唇堵住她的嘴，瘋狂的親熱一番。

再說他倆結婚後，阿水無論逛街，還是與親友及同學相聚，總會將阿英帶在身邊，恩愛得如同一杆老式手秤，秤不離砣，公不離婆。阿水每次向陌生人介紹阿英，這是我老婆。其自豪的眼神和滿臉的陽光，令人好生羡慕。有一次幾位同學小聚，我想跟阿英講個事，搬把椅子插在他倆中間。阿水立馬不高興，嚴肅地說我，阿儀同學，你真要隔開我夫婦嗎？我連忙擺著手，不不不，我跟阿英講個事，講完就走開。

誰知好景不長，沒過三年，就很難發現他倆出雙成對了。我問阿水，咋不帶著阿英呢？

阿水唉地歎口氣，阿英不如以前啦，現在有的是人請她去撐場面，我一般都帶不出她嘍。

我打破砂鍋紋到底，都是些什麼人請阿英呢？

阿水掰著手指數，官員啊，老闆啊，帥哥啊，也有臭味相投的閨蜜啊。

我有次特地給阿英打電話，老同學，我想單獨請你吃頓飯。

謝謝！阿英回話說，我告訴阿水，讓他代我參加你的飯局，我有事就不參加了，請理解。

漸漸的，阿水跟我走得更近了。他坦誠地告訴我，一來呢，我是上你家蹭飯，二來吧，我想看看你老婆是如何對待家庭的。

好吧，那我就很隨便嘍，你莫要見外。

我領著阿水去我家，一進門，老婆已在廚房煮飯，擇菜。她見阿水到來，連忙埋怨我，阿儀啊，你老同學來家裏，也不給我打個電話，好讓我買幾個好菜嘛。

老婆，是阿水不讓啊。

老婆看著阿水，你也真是，同學就是兄弟姐妹，不好好招待咋行嘛？

我老婆蠻能幹呢。在我和阿水坐在書房交談時，她就有所講究地做好了八碗菜。阿水誇著，還說要買菜，沒買菜都跟辦酒席樣整了滿滿一桌，我可要飽餐一頓。

現買的菜新鮮，吃起來味道好。我老婆用筷子指指點點，都嘗嘗，看合不合你的口味，肯定沒有你家阿英做的好。

她吧，從來不進廚房。

那你家的飯菜誰做？

阿水拍了拍胸脯，我唄，真正的煮夫。

我和阿水喝著酒，邊喝邊聊邊吃。阿水告訴我老婆，你不喝酒，吃完飯去休息，我倆慢慢喝，待會由阿儀收拾餐桌。

沒事的，你們喝。我老婆繼續講，你們喝好吃好就行，餐桌由我來收拾。

作為同學，我擔心著阿水跟阿英的婚姻。這回吵得很凶，不會輕易和好的。我再次登門，主動邀請阿水阿英去我家吃頓飯。其用意明顯，順便由我做做阿水的思想工作，也讓我老婆開導開導阿英，從而化解矛盾，重歸於好。

阿水未尚不可。阿英則如此回話，他去，我就不去；他不去，我就去。

我心裏涼了半截，這豈不是沒了和好的跡象？

阿水最終表態，我去，我還有話向阿儀講，我要去他家向嫂子致敬致謝。

阿水已不是一次幾次，而是近兩年一貫的羡慕我。阿儀啊，真替你高興娶了個好老婆，雖然相貌一般般，卻是通情達理、賢慧能幹；她沒有將你當家奴，也沒有讓你包攬洗衣做飯、拖地搞衛生等家務活；她支持你的工作，也不干涉你的交往和業餘愛好。哪像我的老婆，連內衣內褲都要我給她洗，現在是我都搞不清她每天的行蹤，還經常夜不歸家……

我本著寧拆一座廟、不拆一座橋的舊理念，一個勁地勸他，阿水啊，不是我小看你，再找個阿英這般漂亮的女人怕是難嘍。

哎，老同學，我現在已有深刻體會，找老婆光有漂亮不是幸福而是禍害啊。阿水指著我，你老婆不是很漂亮，你卻很幸福啊，你敢不承認？

我點著頭，同時也提醒阿水，女人漂亮不是罪？

阿水辯著，沒錯，漂亮的女人本質不壞，可有的經不住誘惑，特別是蜂擁而至的誘惑啊？有句俗話說得好，樹不經百腐，人不經百語。貪圖享受的漂亮女人身邊，要是圍著一批又一批的如蒼蠅般的渣男逐臭，她能淨得了身麼？

他還附著我的耳根輕聲說，我們三十多歲的本該有生理需求吧？但想到她的身子已成了小尿桶和公共汽車，我就沒了興趣，不怕你笑話，我已經是半年多沒那事了。

我說得再多他不聽，最後勸他，夫妻還是結髮夫妻的好，二婚、三婚等，恐怕就沒有——

阿水截斷我的後話，阿儀同學別勸了，你沒有過我這樣失敗婚姻的經歷，你就不知道我內心的痛苦，我老實地告訴你，我可以承受幾頂綠帽子，但我絕對承受不起一片綠油油的大草原……