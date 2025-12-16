我的兒子是英雄！雪梨槍擊案16死40傷 家人曝他「無法忍受這點」奪槍救人

艾哈邁德．艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed）奪走一名槍手槍枝並逼退，仍遭另名槍手攻擊。圖／翻攝自X

澳洲雪梨當地時間14日下午6點40分左右發生槍擊案，當天2名槍手趁猶太教光明節期間到休閒勝地邦迪海灘（Bondi Beach）開槍屠殺，已造成16人死亡、40人受傷；其中目擊民眾拍下一名白衣男子危急時刻挺身而出制服槍手，導致自己重槍受傷，目前經手術情況穩定。對此，澳洲總理、新南威爾斯州（New South Wales）州長稱其為「英雄」，父母親也透露心聲。

日前澳洲雪梨邦迪海灘發生命案，2名男子在海灘附近的坎貝爾大道上從一輛車裡出來，隨即開槍射擊，目擊者表示至少聽到50聲槍響，只見眾人狂奔、地上還留有血跡，情況相當危急；就在此時，一名白衣男艾哈邁德．艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed）先是躲在車後，趁一名槍手不注意時跑上前壓制，奪走槍手持有的槍械逼退槍手。

據《衛報（The Guardian）》、《People》報導，艾哈邁德與槍手在一陣糾纏後自己也重槍 ，經送醫進行手術，目前情困已經穩定；15日澳洲總理安東尼．艾班尼斯（Anthon Albanese）在記者會中公開表揚艾哈邁德為澳洲人「團結一致」的典範，隨即前往醫院探望；新南威爾斯州州長也讚揚艾哈邁德實為「現實生活中的英雄」，非凡的勇氣無疑拯救了無數生命，強調「如果不是艾哈邁德的無私勇氣，將會有更多的人喪生」，另外美國總統川普（Donald Trump）也向他的行動致敬。

澳洲總理安東尼．艾班尼斯（Anthon Albanese）表揚艾哈邁德為澳洲人「團結一致」的典範，並前往醫院探望。圖／翻攝自Anthon Albanese IG

報導指出，這起槍擊案罹難者年齡自10歲至87歲不等，艾哈邁德自2006年從敘利亞來到澳洲生活後，就與父母親分隔兩地，當父親得知消息，驕傲道「我的兒子是個英雄」，父親分享艾哈邁德曾在警察部門工作，「有保護他人的本能」，「當他看到地上那些渾身是血的人時，他的良知和道德驅使他攻擊其中一名恐怖分子並奪走他的武器」。

艾哈邁德母親則表示，當他接到兒子被槍擊的電話「一直在自責和哭泣」，不過「我為我的兒子能夠幫助他人、拯救生命而感到非常自豪」；艾哈邁德父母親補充，其在壓制一名槍手後遭到另一名槍手襲擊，導致肩膀被擊中，所幸目前其況穩定。

對此民眾為艾哈邁德發起的GoFundMe善款，金額至今已突破200萬澳幣（約新台幣4千萬元），艾哈邁德堂兄也透露，艾哈邁德的行動是出於「人道主義行為」，他曾表示「當他看到人們死去，他們的家人被槍殺時，他無法忍受看到人們死去」，如今以自身保護他人，「首先是一種人道主義行為，其次才是良心問題」，堂兄透露其為自己救了一條命感到非常自豪。



