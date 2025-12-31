▲一位愛兔人士不滿免子結紮後死亡，在社群發文質疑快樂寵物醫院醫療不當，卻遭寵物醫院提告請求名譽損害賠償9萬元並要求刪文（圖/PEXELS）

[NOWnews今日新聞] 「我的兔子很冤枉，…就這樣子短短幾小時，從健康到死……」，一位愛兔人士日前將心愛的免子抱到寵物醫院結紮後竟然死亡，傷心地在社群發文質疑快樂寵物醫院醫療不當，卻遭寵物醫院提告請求名譽損害賠償9萬元並要求刪文。調查發現醫院僅讓其觀看手術準備階段的部分畫面，並未即時提供完整影像；此外，醫療文件之間亦存在記載不一致、未蓋醫院章等情形。法官認定飼主發文內容並無不實，屬合理評論，判決醫院敗訴，訴訟費用亦由醫院負擔。

判決指出，李姓女子於民國114年3月7日，將其飼養的公兔送往江姓獸醫經營的快樂寵物醫院進行結紮手術，兔子於當日手術後不久死亡。事發後，李女陸續在臉書社群平台發文，描述兔子手術後死亡經過，並指控醫院未提供完整監視器畫面及手術紀錄。

寵物醫院主張，手術前已向飼主清楚說明風險，兔子手術後一度恢復且可自行行走，並無證據證明死亡與手術有直接因果關係；醫院也表示，相關手術紀錄事後已交付飼主。院方認為，李女貼文內容不實，導致外界質疑醫療品質，已侵害名譽，遂依民法提起損害賠償之訴，並請求刪除部分貼文。

李女則辯稱，臉書貼文皆是依自身實際經歷所做的事實陳述與評論，並非捏造。她指出，事發後多次向醫院要求提供完整手術過程的監視器畫面與醫療紀錄，卻遲未取得；相關言論亦已遭醫院提起刑事告訴，但檢察官作出不起訴處分，寵物醫院提出再議亦遭高檢署駁回，足證其發言並未構成名譽侵害。

法院審理後認定，被告確實在兔子死亡後多次向醫院索取監視器畫面及手術紀錄，醫院僅讓其觀看手術準備階段的部分畫面，並未即時提供完整影像；此外，醫療文件之間亦存在記載不一致、未蓋醫院章等情形。法院認為，李女貼文所述與實際狀況並無明顯不符。法官指出，言論即使可能使他人名譽受損，只要屬於基於事實的陳述，或是對可受公評事項所為的善意評論，即受言論自由保障。李女的發文未使用偏激或侮辱性字眼，內容屬合理評論範圍，不具違法性。因此，法院判決寵物醫院請求被告賠償9萬元、刪除貼文及假執行聲請，應予駁回。



