我的包裹怎在「馬路上」？ 退貨手機丟包險被輾壞

桃園一名男子在電商平台購買iPhone手機，申請退貨後卻遭遇一連串荒謬事件。在他尚未收到商品時，物流人員竟兩度上門收取退貨，更離譜的是，他的包裹後來被陌生人在路邊撿到，且已遭人開封。對此，電商平台已道歉並表示，包裹是在物流作業中遺失，承諾將在數日內完成全額退款，並加強物流監控以防類似事件再發生。

一名桃園男子在電商平台購買iPhone17 Pro後，同一天晚上尚未收到商品就申請退貨。然而接下來發生的事情讓他傻眼。在第4日上午，一名物流人員上門要求收取退貨，當男子解釋自己還沒收到商品時，過了一個多小時，另一名物流人員又來收貨。更令人意外的是，當天下午，一位陌生人在路邊撿到了這個包裹，且包裹已被開封。

消費者要退貨的包裹已經被開封。（圖／翻攝Threads@w.niel_05）

當男子接獲通知趕去確認時，發現紙箱已遭破壞，手機雖然還在，但鏡頭貼和保護貼已不見蹤影。陌生人表示是在路上撿到這個包裹，當時包裹就已經被打開過。這讓男子相當擔憂無法順利完成退貨程序。為了保障自身權益，男子前往派出所備案，並聯繫電商客服反映此事。然而，電商平台最初只願意賠償300元購物金，讓他感到不滿。

物流人員兩度來收退貨。（圖／TVBS）

對於此次事件，電商平台後來發表道歉聲明，解釋包裹是在退貨物流作業中遺失。雖然物流單位在第4日就已發現問題，但由於配送和退貨屬於不同物流系統作業，導致資訊整合不及時，造成消費者接獲多次不一致的訊息。電商平台表示，先前提供的購物金只是希望第一時間表達歉意的小心意，目前退款已進入作業流程，預計兩天內完成全額退款，優先解決消費者最關切的問題。

電商平台致歉回應。（圖／TVBS）

非當事律師余韋德表示，若物流公司未將貨品送達消費者手上甚至遺失，後續應由出貨的店家向物流公司請求損害賠償責任。針對此次事件，電商平台強調已啟動內部檢討和優化機制，並會加強物流監控，避免類似事件再度發生。

