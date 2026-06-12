「我的午餐我做主」健康飲食教育成果發表會 學生創意菜單驚豔登場

（圖／宜蘭縣府教育處）





宜蘭縣政府12日在五結國中五動館舉行「宜蘭縣學校『我的午餐我做主』健康飲食教育成果發表會」。為提升學校午餐供應品質，此次計畫由縣府攜手國立宜蘭大學食品科學系及宜蘭縣萬得福食藝推展協會等單位共同推動，辦理「學校午餐健康飲食教育交流工作坊」、「一日學校午餐特餐菜單設計競賽甄選活動」、「偏鄉中央廚房學校體驗活動暨飲食教育觀摩研習」及「校園餐飲從業人員食品衛生研習」等活動，共同努力讓學校午餐營養美味且更具意義。

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林茂盛代理縣長表示，宜蘭縣致力於延續辦理免費午餐及提升供膳品質，本次透過學校午餐「我的午餐我做主」健康飲食教育計畫，透過師生共同參與特餐菜單設計競賽，不僅能讓學童深入了解各類食材的營養價值與均衡飲食，更引導孩子們經歷從構思設計到實際供膳的過程，藉此建立正確的食育觀念、啟發對食物的尊重，進而達到惜食的目的。此外，縣府也持續推動校園餐飲從業人員的食品衛生研習，並加強宣導午餐鈣質攝取策略，期盼由內而外全面增進學校午餐的品質與食品安全管理。

（圖／宜蘭縣府教育處）

此次學校午餐特餐菜單設計甄選，由國小高年級與國中學生分組競賽，國小組由壯圍國小林語桐同學（楊又嘉老師指導）奪得頭籌，運用櫻花蝦油飯、奶香蔬菜豆腐湯等高鈣食材入菜，精心設計「鈣力滿分：櫻紅蜜香海陸特餐」，並搭配畫風細緻的手繪圖，深獲評委青睞；國中組則由南澳高中國中部羅芮玲同學（林雅惠老師指導）脫穎而出，以象徵豐收的刈包夾肉為主食，並巧妙融入原鄉食材「馬告」，打造出創意十足的「泰雅風味餐」。這兩份獲選菜單，將於本（6）月17日與24日的營養午餐推出，讓全縣共同品嚐這份由學生親自設計的美味饗宴！

（圖／宜蘭縣府教育處）

本次成果發表會上，特別邀請林錦成主廚現場展示獲選國小組特餐的精美菜色，充分展現對學童健康的重視與對食育的承諾。透過本次計畫，將「健康飲食」與「自主學習」的核心價值扎根於校園。未來縣府將持續精進學校午餐品質，讓每一位宜蘭囝仔都能吃得安心、健康成長，共同打造營養、美味又具教育意義的校園飲食新文化。

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