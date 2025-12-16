我的卵子不是我的卵子！生育自主權如何解套？
【健康醫療網／記者林則澄、潘昱僑報導】12月10日國際人權日前夕，適逢衛生福利部國民健康署「醫療性生育保存補助試辦方案」上路逾3個月，社團法人台灣凍卵協會（TEFA）攜手臨床生殖醫學專家與病友團體召開記者會，一同為女性的「生育自主權」發聲，各界肯定補助上路讓癌友得以在治療前保存生育可能，但也共同指出資訊落差、資格限制與院所受限等問題，可能使政策大打折扣。
卵子品質隨年齡降 癌療添不孕風險
研究指出，女性隨著年齡增加，卵子品質下降，導致自然懷孕率降低、流產率升高，且染色體異常比例也隨之增加，對年輕女性癌症患者而言，風險並未較低。新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師指出，許多女性在罹癌後必須立即接受化療或放療，可能讓卵子品質迅速下降，甚至完全喪失生育能力。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶分享，許多年輕癌友在面臨癌症診斷時，對生育的焦慮相當明顯，她們可能才剛完成學業、準備結婚或正懷孕中，讓生育時程變得非常緊迫。她也提到，一些病友因治療後無法生育，甚至導致婚姻破裂，心理上也承受巨大壓力。
育齡女性罹癌 凍卵助種希望種子
李毅評醫師指出，時下癌症年輕化，15至49歲患者每6人就有一人罹癌，其中每5名罹癌女性，就有一名是育齡階段，醫療性凍卵則可在癌症治療前凍存卵子，使女性留住當下的生育功能，即便癌症治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育的可能。
他進一步說明，卵子取出流程需在手術後到化療前進行，時間通常只有一至兩次療程的空檔，這段約一個月左右的時間對患者極為寶貴，對乳癌及荷爾蒙敏感的癌症患者，醫療團隊也有低雌激素的排卵方案，盡量避免療程中荷爾蒙波動，同時在不影響癌症治療或病灶的情況下取卵。
國健署試辦凍卵補助 專家憂資訊落差
國健署今年9月推動全國性「醫療性生育保存補助」試辦方案，針對18至40歲罹患乳癌或血液癌的男女提供凍卵、凍精的費用補助，試辦方案將確立服務模式及流程，作為未來擴增其他癌別服務對象的依據。
潘怡伶理事長指出，儘管政府已宣布補助方案，但實際申請人數與年預估人數存在差距，顯示政策存在資訊落差與宣傳力度不足等問題。她指出，癌友在確診時，往往因面對生死存亡的焦慮，不得不忽略或放棄生育保存機會，若醫院衛教及跨科轉介機制不完善，癌友即使獲得補助，也可能錯過最佳凍卵時機，造成終生遺憾。
凍卵補助限制多 專家籲降至15歲、擴大癌別
李毅評醫師建議，試辦計畫保障年齡應下修至18歲以下，涵蓋已有初潮的青少女癌友。但他強調，初經前的兒童不適合進行排卵刺激，可改以卵巢組織冷凍保存生育力，而相較下青春期後的青少女才適合凍卵，「大部分女孩15歲已有初經，可進行凍卵，若年齡更小或身體未發育成熟，醫師會建議先接受腫瘤治療再追蹤卵巢功能。」
此外，TEFA曾琬婷理事長補充，補助方案需在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖有利於醫療團隊跨科合作，卻限縮偏遠地區病患的近用性。她也建議擴大試辦方案對象，包括腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別，以惠及更廣泛群體的生育權。
單身女性生育權 法規改革勢在必行
最後，單身女性的生育自主權也待討論，現行《人工生殖法》以婚姻作為使用生殖技術前提，使許多完成凍卵、具經濟能力與育兒意願的單身女性，無法合法使用卵子。曾琬婷理事長指出，晚婚及女性高教育程度是全球趨勢，若法規仍固守「先婚後育」，將使有生育意願的優秀女性因找不到合適對象或不願婚姻，無法使用自身的卵子，她建議政府可參考以色列與法國的生育法規與配套補助政策，全額提供40多歲女性多次療程及生育保存補助。
