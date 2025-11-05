我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買

男子經濟狀況差，竟然吃別人的外送餐點。（圖／左圖 當事人授權提供、右圖 TVBS）

桃園一名陳先生日前在外送平台點餐，卻意外發現自己的早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉。當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過一番對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。這起價值約300多元的外送糾紛，揭露了該名男子因經濟窘迫，平時依靠愛心點數維生的困境。雖然陳先生最終選擇不追究，但事件也讓他改變了外送付款方式，增加交易安全性。

男子經濟狀況差，竟然吃別人的外送餐點。（圖／左圖 當事人授權提供、右圖 TVBS）

這起外送餐點被誤食事件發生在桃園平鎮一處社區。陳先生在4日透過外送平台點了早餐，當他前往警衛室取餐時，卻看到一名男子正在津津有味地享用看起來像是他點的餐點。陳先生回憶當時情況表示，他直接詢問對方是否在吃他的早餐，但該男子理直氣壯地回應：「你確定？這是我自己買的，我剛買而已。」

廣告 廣告

面對男子的否認，陳先生一度懷疑是否自己誤會了。然而，當他再次確認樓層號碼後，確定那確實是自己點的餐點，便再次告知對方：「這是我的耶。」但對方仍堅持否認。直到警衛出面表示「你怎麼吃別人早餐」，真相才終於揭曉——陳先生的早餐確實被對方吃掉了。

根據警衛的說明，這名誤食他人外送餐點的男子租住在該社區，但似乎有欠繳房租的情況。警衛還提到目前有社工正在協助這名男子，因為他的證件遺失，需要先找到證件才能帶他就醫。

進一步了解後發現，這名男子的經濟狀況非常不好，平時靠著愛心點數過活，會到超商等地方領取愛心餐。現場還可以看到他身旁已經空了的袋子，正是他先前吃完的餐點，之後才又吃了陳先生的早餐。此外，由於無法聯繫上他的家人，目前只能等待社會局協助處理。

對於這起糾紛，陳先生表示無奈：「沒辦法啊，那個索賠一定賠不到啊，我連警察都沒有叫啊。」他選擇認賠這一單約300多元的早餐。不過，陳先生也分享，當天他剛好去參加滑輪比賽並獲得第一名，因此他以塞翁失馬，焉知非福的心態看待這次損失。

雖然選擇不追究，但這次經歷讓陳先生決定改變外送付款方式，未來會選擇付現金，等外送員拿到錢才會離開，以增加一層保障。

更多 TVBS 報導

偷電纜線要賠84萬！他６天後死亡 「妻小拋棄繼承」父全扛了

阿姨變親媽！父母不詳的孩子 42年後驗DNA找回母親

托嬰首日就出事！2月大女嬰全身發紫送醫亡 保母涉過失致死

這也敢偷！南方澳進安宮珊瑚媽祖遭竊 2千萬金飾被搜刮一空

