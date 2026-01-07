《我的大觀園》即將赴臺灣演出：一部新時代“青春戲曲”答卷

【記者張嘉誠／綜合報導】

2026年2月，“越韻頌春，心藝相通”—2026浙江小百花越劇院（浙百團）臺灣巡演即將啟幕。暌違14年再次赴台演出，浙江小百花越劇院（浙百團）將攜青春越劇《我的大觀園》於2026年2月25日-26日，在桃園展演中心展演廳連演兩場，為臺灣觀眾呈現中華傳統戲曲的藝術魅力，共赴一場關於文學、情感與美的視聽之約。

《我的大觀園》由浙江小百花越劇院出品、浙江小百花越劇院（浙百團）創演，是為致敬曹雪芹誕辰310周年，慶祝浙江小百花越劇院（浙百團）建團40周年的原創越劇大戲。自2025年1月首演至今，《我的大觀園》的足跡已跨越11座城市，完成了58場演出，場場爆滿、一票難求，所到之處皆掀起“青春戲曲”的觀劇熱潮。

圖：我的大觀園劇照（二）。(圖/主辦單位提供)

該劇以《紅樓夢》為藍本，講述著成《石頭記》的老年賈寶玉，以少年賈寶玉的心境重返大觀園，再現昔日的青春夢幻與世事滄桑。作品突破傳統敘事框架，通過非線性敘事結構，巧妙串聯起“情滿大觀園”“四季風景線”“猶憶少年時”“誰是知心人”“如此成人禮”“重遊太虛境”六大篇章，以當代視角解讀原著，將對封建禮教的批判轉化為“我是誰”的哲理性探討。

劇中，“元春省親”“黛玉葬花”“寶釵撲蝶”“寶玉成親”“遊太虛幻境”等經典片段被全新演繹。“小百花”演員們用精湛的技藝和飽滿的激情，賦予經典角色嶄新的生命力—寶玉的赤誠與反叛、黛玉的靈慧與孤傲、寶釵的端方……她們將大觀園裡的青春萌動與困惑演繹得淋漓盡致。舞臺巧妙運用中國古典園林藝術特有的移步換景技巧，既保留越劇婉轉韻致，又以先鋒視覺語言與現代音樂元素構建出如夢似幻的新“東方美學”。

此次臺灣演出，是一次榮譽之後的再出發，由第十八屆文華表演獎獲得者陳麗君領銜。扎實的演出底蘊，現場樂隊演奏，近百人的演出團隊，將在桃園展演中心的舞臺上，呈現出盛大恢弘、美輪美奐的視覺效果，為臺灣觀眾展現越劇的婉轉韻致和中華傳統的寫意之美。

售票網站OPENTIX兩廳院WWW.OPENTIX.LIFE