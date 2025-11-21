「我的媽媽是代理孕母」爭議考題！雙北教育局：研議對出版社訂罰則

北北基模擬考以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，台北市議員曾獻瑩（左四）、新北市議員黃心華（右四）21日舉辦公聽會，要求教育局必須嚴格把關。（台北市議員曾獻瑩研究室提供／張立勳台北傳真）

北北基模擬考以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華21日舉辦公聽會，要求教育局必須嚴格把關，避免命題落入社會分歧或價值輸入的風險。雙北市教育局回應，研議對出版社訂定罰則。

曾獻瑩指出，高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可以變成價值輸入的管道。他要求北市教育局嚴格把關，爭議性題目不可藉考題包裝輸入，讓考題單純評量孩子學習狀況，不是成為社運團體偷渡議題目標。

廣告 廣告

黃心華也表示，雖然模擬考由出版社主導，但在大量學生參與的情況下，教育主管機關仍需負起輔導與督導責任，尤其在倫理、法律、性別、心理等領域，更應在命題階段成立專責委員會共同把關確保學生不因單一立場被迫寫作，才能維持模擬考公平性與有效性。

北市中正高中家長會副會長吳楚珍認為，這次題目讓人感覺「好像大家都沒有通過就讓它出去了」，題目拉低了母親在家庭中的位分，把母親的辛苦「化為烏有」，題目稱之為「大愛」，但她無法接受這是大愛。

新北市安康高中家長會副會長李亭瑩說，有不少學生把題目視為「陰謀論」，懷疑是否是政府未來政策的導向，要18歲孩子提前接受並支持。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現在許多模考題目由出版社外包，命題費低、審題鬆散，品質遠不及正式考試，模擬考影響全國學生，但完全沒有正式審查機制，充滿價值輸入、社會爭議、甚至錯誤資訊的題目，都可能不經把關直接進入試場。

台北市教育局副局長鄧進權表示，未來將在學校與出版社之間建立更明確命審題機制，若命審題過程仍出現問題，教育局將研議對出版社訂定相對應的罰則。

新北市教育局副局長劉明超說，新北市將在學校與書商間建立「共同審題」制度，學校除加入審題程序，也具備對有問題題目提出修改的權利。他表示，新北市也會要求學校把相關罰則納入與廠商簽署文件，以保障學生權益。

更多中時新聞網報導

五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手