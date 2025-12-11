《我的完美秘書》李浚赫嘴超甜「來台都有好事發生」 再奪Hami Video排行榜年度冠軍

李浚赫上週六才造訪高雄參與AAA頒獎典禮，當時也感謝《我的完美秘書》團隊。Hami Video提供

Hami Video今（12日）公布2025年度人氣排行榜，今年的戲劇榜單由韓劇表現最為亮眼，前10名中多達5部韓劇入榜！職場浪漫喜劇《我的完美秘書》以高甜度與話題度拿下冠軍，緊接著由台劇《零日攻擊》勇奪亞軍，第三名則是奇幻古裝愛情劇《鬼宮》，三部風格截然不同的作品陸續掀起追劇熱潮，其中《我的完美秘書》男主角李浚赫不僅今年來台舉辦粉絲見面會，近期再度受邀赴高雄出席AAA頒獎典禮，他在台上真情流露說：「每次來台灣都有好事發生，心情真的很好。」

廣告 廣告

李浚赫（左）和韓志旼在大街甜蜜相擁。Hami Video提供

Hami Video年度戲劇冠軍《我的完美秘書》男主角李浚赫此次來台參加AAA再次掀起話題，他上台時不只表達對台灣的好感，還特地以中文向台灣粉絲問好：「大家好，我是李浚赫。」令台灣劇迷格外感動，最後不忘提起今年再度讓他奠定韓流明星地位的夯劇以及對手戲演員，「感謝《我的完美秘書》團隊、感謝我的智允（劇中名字）韓志旼小姐，謝謝。」另外，他在典禮中的「撒嬌挑戰」畫面更是在社群瘋傳，溫暖又靦腆的模樣，被粉絲笑稱是「害羞系男神代表」。

李帝勳主演的《協商的技術》完結篇收視突破10％。Hami Video提供

陸星材主演的《鬼宮》收視口碑都獲好評。Hami Video提供

Hami Video的韓劇獨家片單不僅在台灣創下高收看數，作品與主演們也在韓國及全亞洲展現強大影響力；由陸星材領銜主演的《鬼宮》結合奇幻與浪漫元素，開播即引爆社群熱議；李帝勳在《協商的技術》中頂著一頭白髮登場，以職場權謀與談判心理的張力演出深層人性；李鍾碩在律師職人群像劇《瑞草洞》中展現成熟魅力；而《行騙天下KR》女主角朴敏英則以百變演技詮釋高智商詐欺女王，呈現韓劇少見的黑色幽默風格。

張鈞甯演出的《The Outlaw Doctor化外之醫》榜上有名。公視、中華電信、瀚草文創提供

此外，國際醫療犯罪劇《The Outlaw Doctor化外之醫》不負期待打進年度戲劇榜單，以寫實筆觸揭露非法醫療與人性掙扎的議題，更一舉拿下金鐘獎最佳男主角和最佳男配角獎，並在「全球OTT大獎」奪下最佳亞洲內容獎肯定，成為今年最受矚目的社會派台劇之一。

電影榜與動漫榜雙雙由日系作品領軍，《名偵探柯南100萬美元的五稜星》勇奪電影冠軍，《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》緊追其後成為家庭觀眾首選；動漫榜則由《凡人修仙傳S4》拔得頭籌，Hami Video獨家首播的《靈異教師神眉》《真．武士傳YAIBA》《金田一少年事件簿R》再掀懷舊熱潮，勾起滿滿青春回憶。

兒童節目方面，今年由《櫻桃小丸子》奪冠，《妙妙犬布麗》系列以第一至第三季包辦多席，深受親子喜愛；綜藝榜方面，《九條好漢在一班》榮登冠軍，以熱血兄弟情情獲得觀眾一致好評，《我們這一攤2》《出去一下》等節目也延續實境綜藝的高人氣，展現台灣原創綜藝持續旺盛的創意與生命力。

全新片單排隊上檔！NHK百年科幻鉅作《火星女王》將開播

Hami Video持續致力打造最豐富的觀影生態系，並於年底一口氣推出全台獨家首播愛情韓劇《等待京道》《Love Me》和NHK百年科幻鉅作《火星女王》，以及獨家電影《進行曲》、台灣驚悚懼作《山忌黃衣小飛俠》《名偵探柯南獨眼的殘像》等最新強檔。



回到原文

更多鏡報報導

「日本最正混血女模」藤田妮可懷孕了！ 嫁演員尪2年報喜：預產期明年春天

白石麻衣《戀愛保鑣24小時》浪漫殺青！ Snow Man岩本照待機出任務：早點通知我

柯震東分手11年突喊「理解蕭亞軒」 真實原因曝光竟與「他們」有關