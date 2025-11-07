我的寶寶被馬桶沖掉了！女星懷孕大血崩痛哭 「驚人下場」曝光

娛樂中心／台北報導

Sandra感謝老公許傑克一路照顧，笑說應該早十年懷孕。（圖／翻攝自IG）

主持人「Sandra」徐有潔2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，懷孕30週的她6日首度坦言懷孕初期曾歷經一場「大血崩」，嚇得當場崩潰痛哭，以為「寶寶被沖掉了」。

Sandra透露，就在今年的5月20日，白天剛聽完寶寶心跳的當晚凌晨，她忽然感受到有熱熱的液體沿著大腿流下，接著「一大塊一大塊血塊就開始往下掉。」正當她坐上馬桶，準備依照衛教指示檢查血塊時，家中的智能馬桶就自動沖水了。這也讓她當場情緒崩潰，對著老公嚎啕大哭：「我的寶寶被沖掉了！！」

Sandra今年7月開心宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自IG）

Sandra驚恐表示：「雙腿之間熱熱的兩道液體沿著大腿流下來……趕快坐上馬桶，才剛確認是血，一大塊一大塊血塊就開始往下掉。」夫妻倆緊急注射黃體素，整夜不敢闔眼，啜泣著等天亮，隔天一早立刻回診。醫師照超音波時神情緊張，直到畫面出現胎兒心跳聲，全場才鬆一口氣。醫師也叮嚀這次「很幸運」，提醒絕不能掉以輕心，必須臥床靜養。Sandra也乖乖安胎十多天，只求安全留住寶寶。

