「我的小朋友」深情告白許瑋甯！邱澤誓詞曝光：化成灰燼也在妳身邊

娛樂中心／綜合報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。婚禮上，兩人深情許下誓言，以「我的小朋友」互稱對方，並深情一吻，閃瞎全場。

邱澤誓言閃瞎全場。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

據《中時新聞網》報導，邱澤在誓詞中坦言，過去的生活讓他對「家」沒有具體想像，直到遇見許瑋甯才真正理解家的定義：「看到妳跟家人相處，我才開始對家有了想像。原來家不是在哪裡，而是有了彼此、有了在乎的人，就是家。」

如今兩人迎來寶寶，邱澤也展現父愛：「我希望他全部都像妳，希望他愛我們，就像妳愛妳的家人。」最後他承諾：「我會牽著妳的手直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，我依然在妳身邊。我愛妳至死不渝。」

