我的恩師辛秋水先生／程銀生

程銀生

已有好久沒有去看望我的恩師辛秋水教授了，我很想念已到一百歲的先生。

他是一位舉世公認的社會學家。繼梁漱溟、費孝通之後，辛秋水教授更加注重農村經濟社會與鄉村民主政治的同步發展，填補了前兩位社會學家在實踐中的一個空白。

他的思想博大精深，尤其是在社會學領域的建樹，也是另闢蹊徑，獨樹一幟。

他的《農村“單身漢戶”問題值得重視》，破天荒發現了農村社會普遍存在而又普遍被人們忽略的作為“戶”存在的社會學問題，引起了社會學界和中央高層的高度關注。

他還長期深入社會生活的最基層、最前沿，沉下去，沉到底，獲得了僅僅坐在書齋所得不到的許多真知灼見，提出了“扶貧扶人，扶智扶文”的科學論斷，為社會學的發展與創新，做出了重大貢獻。

他曾在七十高齡還跋山涉水，足跡遍佈全國很多貧困山區，與農民兄弟廣交朋友，經過反復實踐，創造了“文化扶貧與村民自治”的農村建設的民主科學嶄新模式，贏得了中國乃至世界社會學界的高度評價與尊重！

我有幸成為辛秋水教授的一名學生，有幸得到了先生的諄諄教誨與斧正。

重溫《辛秋水文集》洋洋150萬字鴻篇大作，回憶在辛公身邊的難忘時光，六載豐富而又充實的青春歲月，先生身體力行的為學風範，先生平易近人的的人格力量，先生不吝賜教的高貴品質，永遠成為我的楷模與燈塔，我永遠需要仰望和敬畏！先生是高大的山脈，先生更是遼闊的海洋，我永遠需要努力攀登和搏擊。

我雖然好久沒有去看先生，但我的心總是與先生靠在一起。我的所作所為從未給先生丟過臉。

在先生身邊時，先生曾多次告誡我“自古成材皆來自逆境中人”，其中滋味，先生讓我慢慢體會和品嘗，時光荏苒，我也漸漸嚼到了個中味道。

我與先生僅有的三張照片，至今仍完好保存在老宅書屋，一次是關於三農問題的全國學術研討會，是先生主持的，是大家在一起的合影。一次是我對先生的專訪後，我與先生的留念。記得當時還是委託師母用我的相機拍攝的。還有一次，是我去看望先生後我與先生在先生書房的合影，甚為珍貴！

辛秋水教授曾經多次來桐城進行調研，對文都桐城的經濟發展和人文歷史都給予了較高評價！

記得有一次，辛教授在考察桐城後，在市領導的陪同下，專程驅車到我家看望了我，我很感激！

想起這些，我就想念先生；想念先生，我就愈發激動和振奮！我會儘早實現再次拜訪先生的心願！

想必，這也是我立志要寫《辛秋水傳》的初始動因。