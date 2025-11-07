《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡 張善政肯定公益微電影傳遞正能量

▲大和建設機構舉辦公益微電影《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡儀式。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（7）日下午前往桃園區，出席「大和建設機構舉辦公益微電影《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡儀式」。張市長表示，感謝大和建設機構董事長何溪明秉持善念，出資拍攝兩部具社會關懷意涵的公益微電影，透過徵選劇本挑選最佳題材，呈現桃園市失智症關懷協會及桃園市生命線協會長期推動的核心價值與服務精神。相信作品上映後，將成為兼具藝術與教育意義的代表作，帶領民眾更深刻理解生命的意義與珍貴。

大和建設機構董事長何溪明指出，《我的意外父母》與《再一次心跳》兩部微電影，是由「大和獎微電影徵選」獲獎的新銳導演與優秀團隊共同參與製作。劇本取材自臺灣本土真實故事，期盼透過影像呈現身邊「愛的故事」，傳遞正向力量。兩部作品預計於明（115）年4月底在台茂美麗華舉辦首映會，並將角逐國內外重要影展獎項，為新銳導演與演員提供展現才華的舞台，讓更多人看見臺灣影像創作的溫度。

文化局表示，大和建設機構投入製作公益微電影已邁入第四年，每屆「大和獎微電影徵選」結束後，皆邀請導演將入選作品化為劇本並全額贊助拍攝，至今已完成六部公益微電影。期盼藉由影像力量，讓感動被世界看見、讓愛傳承、讓善循環，展現企業社會責任的深遠影響。