王軍

我看見清晨的霧

像一條沒寫完的短信

懸在城市的眉梢

遲遲不肯落款

我看見晨曦裏，崗亭旁等待的人群

是一張張被生活揉皺的紙

他們用沉默折疊自己

塞進同樣擁擠的夢

我看見黃昏下疲憊的晚霞

把天空燒得通紅

像一場盛大而無聲的告別

為白日的煙火奔波舉行葬禮

我看見老父親佈滿皺紋的手

頭頂的白髮，在風裏輕輕飄動

那一刻，時間仿佛就是敵人

而揭開鍋蓋時，看見的是一條溫存的河

我看見雨滴敲打陽臺的窗

像無數細小的問號和感嘆號

在玻璃上寫下無人能讀的密碼

我看見夜空中最亮的那顆星

從見到它的那天開始

似乎就這樣孤獨地掛著

數十數百數千夜

照亮過我回家的路

我低下頭看看自己

影子在千萬種景象的縫隙裏

摩擦掙扎跌倒又爬起

一次次用力書寫，卻總有新的陽光和暴雨

我，我們看見的一切

就像風抓不住沙

只能成為風的形狀

我，我們無法真正擁有

我的所見

不過是我，我們的倒影

我收集光，也收集暗

在我的瞳孔裏

悄悄發酵

飄過的煙雲，握不住的影子

在每一次凝望中

學會了 與自己重逢