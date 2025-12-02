我的新年新希望／孟凡

孟凡

前日，自恃身體強壯的我，居然得了感冒，我總以為自己能夠控制好身體的狀況，可是年逾不惑的我，身體機能已不復少年時，雖然稍有保養，但隨著年紀的增長而成反比。一場感冒，居然要花到三天以上才康復，影響工作與生活，又適逢新冠肺炎期間，進行幾次快篩，幸好都是陰性，只能勉強拖著病身工作，回家便睡。

自從新冠肺炎以來，我很幸運的成為「天選之人」，也因為工作的關係打了流感疫苗，所以這一兩年來幾乎沒有類似感冒的症狀，總是聽見同事或朋友說，確診是一件很辛苦的事情，直到現在都有後遺症，感冒更是生活的殺手，幾乎讓人無法工作，沒有體驗過的人自然是難以想像，但也或多或少從他們的經驗獲得啟發。

廣告 廣告

妻子總是很認真地對抗時間的流逝，或許女人比較早熟，也不願被現況所擺佈，所以他們很年輕就懂得保養一切，買健康食品，上健身房，擦保養品，還有吃圓形食物，而她的身體確實比一般人強壯，也更健康，即使生病也會第一時間去看醫生，讓病灶不影響生活。而她到廟裡拜拜，總是祈願家人身體健康，平安幸福。

而以前的我，總是恣意揮霍身上擁有的本錢，就連每年訂定的新年新希望，都是要畫大餅，例如賺好幾桶金，還是環遊世界，不然就是成為某個領域的佼佼者，最後才是全家人的身體健康。可是，經過新冠肺炎與感冒病癒後的心得，讓我領悟到，最平凡的願望其實才是最不容易的，新的一年，我只希望自己能身體健康。