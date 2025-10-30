《我的民謠》：一幅詩意的風俗畫卷／馬淑琴

馬淑琴

拜讀周所同老師的詩集《我的民謠——小曲一唱解心寬》，有一種既是回歸，又是全新開掘的感受。說是回歸，因為歌謠或民謠，從根本上說，是詩的先祖和源頭，帶有創作和閱讀的大眾性和通俗性，許多老詩人的詩歌，都明顯帶有這種特性。如門頭溝籍的著名詩人張志民，早期的許多詩歌就是“新民歌體”，詩中引用或隱用京西民謠，不僅朗朗上口，而且十分親切；河南詩人陳有才，他的詩歌不僅是受到地域民歌的啟蒙，而且詩歌創作一直明顯帶有豫南民歌的特點。

周所同老師的這本民謠，也是在採擷山西、陝西等地方民謠的基礎上創作的，所以，有一種溫暖的回歸感。但是，周老師的民謠又不同於原生態的民謠，而是融入了新詩的蔥蘢詩意和高超表達，收到了始於情趣，終於智慧的效果。

這本民謠共112首，可以說是地域生存狀態和精神狀態的詩性表達，又是一部豐富、生動、精彩的地域民俗畫卷。愛情是文學的永恆主題，民謠更是“無郎無妹不成歌”。從題目就可看得出來，這冊民謠的內容絕大部分與愛情有關，這些愛情或情愛又都與當地民間習俗有關，也有一部分是較多描寫和反映地區民間習俗和傳統文化，但又融入了愛情。民間習俗是一個地域的重要特徵，也是詩歌表達的重要內容。高爾基說過：“不可忘記，除風景畫外，還有風俗畫。”韓作榮在他的《詩歌講稿》裏說：“這種風俗畫的描繪不是點綴，不是獵奇，而是詩的血肉，與靈魂統一的血肉；也不是簡單的風土人情的介紹，而是生活，是有地方特色、民族特色、時代特色的生活，帶著生活特有的色彩和泥土氣息。”

民謠裏寫的愛情，有著鮮明的地域特色，就像那裏的黃土高原，自然樸實坦蕩：“癢人的蓧麥紮人的山柴/繩子一捆，罪人一樣無奈/倒不如你跟哥哥走吧/兩個人吃飯總比一個人香吧”“用風壘牆，用雨蓋屋，用霜雪為你鑲上玻璃，你就安心住下來/用青草為我們生兒育女”（《圪梁梁》）；但又有白雲流水的纏綿，以及桃花紅、杏花白的浪漫：“我是那不動的石頭、流淌的秘密/喜歡被你搓洗的衣裳/是河灘上向你悄悄走近的牛羊”（《親圪蛋》）；“鳥聲描眉，花香洗臉/櫻桃一紅佩上草露耳環”（《打櫻桃》）；“紅櫻櫻綠穗穗的鞭梢/離你最近的露水和青草/五哥哥，這也是我想出來的/想著想著，我就變成一只羊羔。”（《五哥放羊》）；“好看的雲彩上坐著你/……你抱上羊羔藏在野花耳朵裏……沒有什麼可想的我就想你/我的心/只好這樣半開半閉”（《相思調》）；“杏花敷面/桃花點唇/蛾眉一彎笑出兩顆星星”（《小桃紅》）。以上這幾段的詩句優美纏綿，俗中帶雅，新鮮靈動，完全超越了生活本身的語言，是一種民謠形式詩歌語言的獨創與再造。而且這些詩句塑造的情感環境和特色都很典型，儘管有黃土高原一樣廣闊的容量，但又有各自細膩的情節和細節，有著極強的表現力和感染力，很多都是形象的、詩意的敘事與抒情相互融和，每一句每一行都讓人怦然心動。

民謠中的諸多語言，既是從生活中來的，又是經過精心提煉和打磨、變異，成為形象、生動、具有很高詩性特質的詩歌語言。如“抱上羊羔藏在野花耳朵裏”，“船是水的鞋子/土是路的塵埃/……石頭愛上石頭也會懷胎”（《梨花謠》），“青草指環從來喜歡野花衣裳/一盞油燈替你減去暗夜的憂傷”（《三生緣》）等。

民謠中的愛情表達有的細膩纏綿，有的執著狂放。“麻繩上的死結。石頭上的青苔/貼心的、記事的、活著的/都從死裏回來/高處的危險/低處的深淵/袒露得到隱忍的無奈的/只要心跳就能釋懷/……不舍的是命不怕的是難不悔的是愛/我的江山小於露水低於草木/推開門，就是茫茫大海”（《小曲兒》）。這樣綺麗的詩句，不僅是體現愛的執著，更是對於生命理解的形象思辨和深刻哲理。《野地謠》等更是把野性的、狂放的、赤裸真摯的愛描繪得淋漓盡致，甚至不畏生死。“天藍它的，路彎它的/不管三七二十一抱抱再說/野天野地的老樹纏上了藤蘿/……哎呀，眼淚裏流著一條大河/危險的事都會犯戒/只要不違心就不論對錯/犯就犯了/大不了，豁上死活。”

這本民謠，每一首都飽含豐富的情感，既有莎士比亞十四行的韻味，又有倉央嘉措愛情詩的淒美，但又都不是，是一本具有獨特地域風格和飽滿詩性的民謠作品，是具有撩人藝術魅力的詩意篇章，是透過地域，深入開掘一個地域自然基礎上的人文、生存狀態的詩性表達，是一幅詩意盎然的風俗畫卷。