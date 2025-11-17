我的減碳存摺人數突破40萬 萬元儲值金等你拿

【記者卓羽榛臺北報導】 基北北桃「我的減碳存摺」全民運動，在民眾及511家機關團體、學校、公司行號熱情響應，已於114年11月突破40萬人參加，將於12月加碼抽出總額40萬元的悠遊付儲值金，屆時將由40位幸運民眾各獲得1萬元，鼓勵更多人加入減碳行列，還沒登錄我的減碳存摺的民眾，快一起參與，只要11月累積減碳量10公斤以上就能抽萬元儲值金!



另外「月月兌好禮」活動，於今日公布11月兌獎品項，除了有雙北市專用收費垃圾袋、多處場館門票、衛生紙、霜淇淋，以及義美限定的I-MeiPremium鹹酥雞米果精美好禮，絕對不能錯過！搭乘公共運輸減碳外，還能省下生活用品上開銷，提供生活小確幸！只要11月總減碳量累積達20公斤以上，即可於12月1日中午12點起於活動網站登錄兌換喜愛的獎項！快來參加活動累計減碳量，限量獎品要手速夠快才能贏得先機，擁有每月1次兌換獎品的機會！兌獎品項請至活動官網查詢。



只要加入悠遊付APP會員，登錄減碳存摺活動，使用記名悠遊卡搭/騎乘基北北桃公車、捷運、YouBike、臺鐵、公路及國道客運等公共運具，就可以換算減碳量，除了抽獎還能兌好禮，更可提供市民朋友隨時掌握自己的碳足跡！你我綠運輸，減碳愛地球，月月拿好禮，還不心動嗎？