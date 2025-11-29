「我的田在等我｣！ 光復鄉農民放鞭炮慶祝馬太鞍溪便橋通車

馬太鞍溪底便道今天中午搶通，光復鄉農民花三千塊買鞭炮煙火燃放，開心慶祝便道通車。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕公路局耗時14天今天中午搶通台9線馬太鞍溪溪底便道，中午12點準時通車，在通車前還有光復鄉農民花3000元買鞭炮，就在北上便橋的南岸，在公路局宣布通車的一刻點燃，民眾開心溢於言表！光復鄉林姓阿嬤說，住在光復但耕作的稻田在馬太鞍溪北岸的鳳林，稻子都過熟了「我的田在等我收割」，很高興終於通了。

「5、4、3、2、1，可以通車了，點鞭炮」！馬太鞍溪便道自從11月10日晚間因為鳳凰颱風中斷，民眾往返光復鄉又重回沒有橋樑，只能繞行狹窄的縣道193，民眾苦候兩星期後便橋終於今天中午通車，最高興的莫過於住在光復鄉、但田地在馬太鞍溪北岸的農民。

農地在馬太鞍溪北岸環保科技園區附近，林玉英阿嬤說，她家住在光復鄉敦厚路，上次堰塞湖災情最嚴重的地方，馬太鞍溪橋斷掉後要去北岸的農地種田變得路途遙遠，走縣道193到鳳林，再往南到自己的地要多繞10幾公里，因為二期稻子都過熟了要趕快收割，她每天都很關心便道的進度，今天早上一大早再來看已經做好了，工程人員告知中午通車，真的很感謝他們，立刻去買了3000元鞭炮，中午拿到橋頭燃放慶祝。

另一位蘇姓阿嬤也說，便橋通了到鳳林、花蓮看病及購物都比較方便，非常謝謝公路局人員全力搶修！

公路局花蓮工務段長陳麗華說，台9線馬太鞍溪臨時涵管便道在颱風豪雨及堰塞湖影響下，10日部分受損，公路局在水退後進場，但施工期間有5天河水都因上游降雨造成暴漲，剛做好的路基又得重頭開始鋪設，回到原點。經過日夜搶修，路基前天晚上完成，昨天鋪設AC路面及柏油，今天完成標線劃設，今天中午12點提前開放通行，提醒用路人溪底便道貼近河床，麻煩用路人減速，限速30公里，全聯結車仍禁止通行，請依照現場人員指揮通行。

馬太鞍溪便道今天中午12點準時通車，北上便道光復端的第一批車由警車前導進入。(記者花孟璟攝)

馬太鞍溪鋼便橋目前施工進度目測已經完成一半，預計明年一月通車。(記者花孟璟攝)

馬太鞍溪便道第二度宣布通車，今天中午大批車輛通過，中斷14天的台9線又恢復了。(記者花孟璟攝)

