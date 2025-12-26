《我的美麗日記》排第５！網友推薦台灣面膜Top10，冠軍敷完保濕緊緻超有感
如果問外國旅客「來台灣一定要買什麼？」MIT面膜永遠名列前茅。台灣面膜不只深受觀光客喜愛，也是台灣人自己長期回購的保養必備品。除了價格友善、效果穩定外，品牌選擇多、功效分類清楚，從保濕、亮白到醫美級修護通通找得到。究竟哪些品牌最受國際旅客青睞？哪些款式被網友瘋狂回購？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近２年（2023/11/21～2025/11/20）期間最受矚目的10大台灣品牌片狀面膜，解析哪些是外國旅客來台最愛購入的熱門清單。
No.10 SEXYLOOK 西西露
SEXYLOOK是軒郁國際旗下的自有面膜品牌，於2008年推出，品牌主打高CP值與好入手的價格，因此在台灣藥妝市場長期維持穩定能見度，也常被學生族或旅客列入「平價面膜必買」名單。
SEXYLOOK最具代表性的產品是「黑面膜」系列，以及曾在開架通路造成話題的「耳掛式雙拉提面膜」。面膜的布料普遍被形容為服貼、輕薄，精華液偏清爽不黏膩，其中「韓國玻尿酸面膜」更因保濕效果明顯而在換季時特別受到推薦，被不少網友視為「急救型補水款」。
網友也分享實際感受「大推SEXYLOOK，我是敏感肌，敷著臉沒有不適感，但如果是乾肌的話以保濕力來說會有點不足。」也有面膜控簡單總結使用心得「敷起來服貼不會掉，價格友善，囤貨不心痛。」整體來說，SEXYLOOK以親民價格成功維持在台灣開架面膜市場的高討論度，也成為許多旅客在台灣藥妝店會順手帶上１、２盒的平價選擇。
No.９ DR.WU 達爾膚
DR.WU可以說是台灣醫美保養的代表品牌之一，由皮膚科醫師吳英俊與長子吳奕叡在2003年創立，源頭來自診所裡為患者客製化保養品的需求。父子的專業背景與臨床經驗，讓DR.WU很早就走出「居家醫美保養」這條路，把原本只有在醫療院所能接觸到的保養概念帶進大眾市場。品牌至今仍以「高效、低敏」為核心，全系列皆強調無酒精、適合敏弱肌使用。
面膜類型在網路上討論度相當高，其中「維他命B保濕舒緩膠囊面膜」因為成分單純、不刺激而受到敏弱肌愛用者推薦，而「玻尿酸保濕微導面膜」則是許多人心中的經典款，常被形容為「敷完臉會變得軟嫩」。甚至有正在日本交換的學生留言「每次回台灣都會大補貨Dr.Wu面膜，因為日本真的好乾。」在台灣藥妝店，DR.WU的面膜也常被歸類為「醫美節必囤」的實用款，對觀光客與本地消費者來說都屬於不太會踩雷的選擇。
除了面膜之外，DR.WU的「杏仁酸亮白煥膚精華」在國際市場同樣討論度極高，常被形容是「台灣之光」，因為對毛孔、粉刺與暗沉等問題相當有感，是許多海外消費者來台時必買的醫美保養品之一。
No.８ 唯有機 Oui Organic
唯有機是由藝人艾莉絲（Iris）在2016年於巴黎創立的品牌。她在成為母親後，希望找到更安全、成分更單純的保養用品，初期以代理歐洲有機品牌為主，後來因一款熱銷法國護手霜大受歡迎，決定直接向原廠購入配方，自此走向自有產品線，也奠定唯有機「天然、有機、可追溯」的品牌定位。
面膜採用可100％自然分解的植物纖維布膜，並以敏感肌友善、成分精簡聞名。由於品牌訴求與包裝風格貼近歐美植萃保養趨勢，也成為旅客尋找「低刺激有機款」時會注意的選項之一。網友對其「玫瑰精萃煥顏保濕面膜」普遍給予正面回饋，也有敏感肌的消費者分享「效果滿明顯，當天做完臉後用褪紅速度很快，肌膚偏乾偏敏感的人也可以試試看。」
No.７ Dr.May 美博士
Dr.May美博士隸屬軒郁國際，是近年在開架醫美市場討論度快速升高的品牌。團隊由多位博士與專業研發人員組成，以「用科學方法解決肌膚問題」為品牌核心，著重於成分研究與穩定配方。品牌長期投入研發，其中包含自家專利成分「FRSAB®」，也讓美博士在眾多MIT保養品牌中逐漸建立鮮明特色。
雖然美博士最廣為人知的產品是保養品，例如「ACE A醇撫紋眼霜（藍熨斗眼霜）」「專業隔離清爽防曬乳（不反黑防曬）」等，但旗下面膜系列也累積不少好評。網路討論普遍形容其面膜「紙膜薄、服貼、精華液清爽」，其中「保濕修護安瓶面膜」更是討論度最高，有網友直說「１盒才200塊而已！！這個面膜很多人推薦醫美術後使用，保濕度超高、修復效果也好」，也有首購者分享第一次的購買心得「我去逛寶雅順手拿了面膜，結果一堆人回我超好用，我直接安心大敷特敷，還真的好好用。」另外，也有網友笑說美博士「沒有難用的東西」，顯示品牌在網路論壇中討論度與信任度都相當高。
No.６ MIRAE 未來美
未來美是許多人以為來自韓國、實際上卻是百分之百台灣本土的保養品牌，跟Dr.May 美博士、SEXYLOOK 西西露一樣，都是由軒郁國際股份有限公司打造。品牌成立初期便與韓國醫美與皮膚科團隊合作，希望把「快速但有效」的保養理念推廣給大眾。2016年推出的「８分鐘面膜」讓品牌迅速走紅，因為時間短、效果快，被不少人當成重要場合前的快速保養選擇。2024年找來韓國女星宋慧喬擔任品牌代言人，也讓討論熱度再度攀升。
未來美的面膜系列主打保濕、明亮與修護功能，像PDRN系列、早C晚A系列等後續產品也受到不少消費者青睞。網路上常能看到使用心得分享，例如有網友推薦「超級雙C美白修護生物纖維面膜」，直呼「這個被我歸類在急救型的！如果隔天有很重要的活動不能暗沉，我就會敷這片，隔天真的會變得很透亮」。也有愛用者支持「EX８分鐘極速面膜」，表示「不會刺激又看得到美白效果，敷完臉真的會亮，曬後用也很可以」。對許多旅客來說，未來美是一款方便、快速、容易看見效果的MIT面膜選擇。
No.５ 我的美麗日記 MyBeautyDiary
我的美麗日記由統一藥品於2004年推出，是許多人心中的「台灣平價面膜代表作」。品牌主打親民價格與穩定保養效果，早期就在日韓市場累積高人氣，其中自然鑰匙系列的「黑珍珠煥白面膜」更曾在2015年拿下日本@cosme紙類面膜大賞第１名，讓這款MIT面膜在海外造成一波搶購熱潮。也因為好入手、CP值高，成為學生族、觀光客、以及海外台灣人回購率極高的品牌之一。
除了長年熱銷的經典系列，「活能抗老保濕面膜 Vitamin B」今年也在社群上大幅拉高聲量。不少Threads使用者分享使用後的驚喜感受，使這款面膜成為今年意外走紅的新興愛用款。留言包含「第一次敷真的有驚艷到，布膜超貼臉，隔天皮膚好像離職一樣容光煥發」、「我是敏感肌，用這個沒事，而且隔天上妝超貼」。也有網友提到身邊日本朋友「超愛我的美麗日記面膜」，顯示品牌在海外的口碑依然穩定。
No.４ Neogence 霓淨思
霓淨思是台灣討論度長期居高的醫美保養品牌，由２位台大化工博士謝玠揚與蔡松霈在2005年共同創立。品牌的誕生帶著一點青春熱血感，兩人當時因為跟學妹打賭，便拿著僅有的2,400元開始試著調配產品。沒想到這個看似隨性的起點，後來逐漸發展成具有自家GMP工廠、完整研發團隊與全球銷售據點的專業品牌。
霓淨思一路以來都強調安全性與實際效果，背後有皮膚科醫師、博士與藥師共同參與研發，也因為特別針對亞洲膚質設計配方，讓品牌在台灣開架醫美市場累積穩固口碑。面膜部分則以保濕、修護系列最受歡迎，其中「N3神經醯胺保濕面膜」是許多乾肌、敏弱肌的補水救星；另外「黑面膜」「杏仁酸面膜」與「N5系列」也都有固定愛用者。網路上常見不少心得，例如有網友分享，「他們家很多人推杏仁酸面膜，我也囤了好幾盒，超好用」、也有忠實顧客表明喜愛N5系列「用起來很服貼也舒服，上次特價一不小心就敗了一百多片」。敏感肌族群也給出真實回饋：「N3不會過敏但覺得保濕程度一般般，再上去就偏貴，所以最愛N5」。
No.３ FOR BELOVED ONE 寵愛之名
寵愛之名是台灣相當具有代表性的醫學美容保養品牌，由原本是資深美容編輯的吳蓓薇在2003年底創立。品牌在2004年推出全球首創的生物纖維面膜，以醫療級材質跨界應用於保養品，開啟後續的「生物纖維面膜」風潮，被視為台灣面膜技術的重要里程碑。
寵愛之名的面膜以貼合度高、保水力強與穩定膚況而受到長期擁護。在網路討論中，寵愛之名的面膜被形容為「有感、但不便宜」的典型高效產品，其中「白．無瑕 乙基維他命C生物纖維面膜」更是常被網友狂推，留言包括「這款面膜很好用，他們家維他命AB的修護保濕面膜我也有囤一堆」「使用是有感美白，但一片真的不便宜」。
另外，「三分子玻尿酸藍銅保濕生物纖維面膜」也是回購率超高的隱藏愛將，網友分享「這是我的秘密武器，因為它價錢稍微高，但一個禮拜敷１片就很夠，我是只有約會前１天才會敷」「用了藍銅精華之後一直強推給我同事，大愛！」
還有網友加碼分享保養小撇步，「喜歡面膜裡面精華液給很足，會挖出來敷屁屁跟腋下，敷完有比較白喔！」寵愛之名靠著早期技術突破與穩定表現，在面膜市場始終維持高討論度，也成為許多人心中「重要時刻才會拿出來用」的壓箱寶。
No.２ TTM 提提研
提提研一直是台灣面膜市場的高聲量品牌，討論熱度多年不減，也是少數成功打進歐洲市場的台灣保養品代表。品牌由高雄在地創業家、提提研執行長李昆霖主導轉型，提提研最早從電視購物通路起家，隨後透過網路團購等模式擴展知名度，後來憑著研發投入與產品力，在海外陸續累積口碑，甚至進駐法國頂級百貨Le Bon Marché，成為國外旅客認識台灣面膜的入門品牌之一。
提提研的強項在於面膜布料與精華液配方的設計，例如生物纖維、黑面膜等系列都被視為「功效明確、敷感舒適」的代表款。也因為在法國、歐洲市場受到肯定，許多觀光客來台時會特別到藥妝店補貨，不少人把它列入「MIT面膜必買清單」，在美妝論壇討論度很高，網友熱議：「薄到像第２層皮膚，敷起來超舒服。」也有網友分享「TTM是紅到法國的牌子～那邊空氣也很乾燥可見他們保濕真的做得很好，真的蠻推薦的」，甚至有留言提到「TTM提提研激光注白黑面膜這款黑面膜我覺得有效，我之前曬黑後就敷這個，１個月就白回來了，從那之後就一直有備著」，也有長期使用面膜的愛美女性說「提提研的面膜已經紅很久了～價格蠻便宜的而且效果不輸專櫃」。從網友的使用經驗來看，不少人形容提提研是「好買、好用、不太踩雷」的面膜，因此在台灣與海外旅客之間都累積了穩定人氣。
No.１ AKIMIA
AKIMIA以最高聲量拿下第１名！成為外國旅客與台灣網友共同熱議的MIT面膜品牌。品牌創立於2018年，由台灣大學醫學工程博士李佩芝打造，主打「有效滲透」概念，並以微電流保養技術在社群掀起話題。許多人對它的「微電流乾式面膜」印象深刻，覺得像在做居家版的黑科技保養。隨著近年外泌體成分爆紅，AKIMIA推出「外泌體乾式微電流面膜」，也讓品牌聲量再度攀升。
社群討論中，許多網友形容AKIMIA是「很有科技感的面膜」，敷起來明顯有感，不少網友第１次嘗試就表示「第１次敷的時候真的驚為天人，目前用過最愛的面膜」。也有人分享使用感想，「很服貼，敷完的時候也很保濕緊緻，精華給的量很足」，但也不忘補上一句真實使用心得，「就是價格偏貴了點，但我建議可以找KOL的團購，相對便宜一點」。整體來看，網友多半形容AKIMIA是「效果明顯、價格偏高」，但仍願意回購的高效型面膜。
▲10大超人氣MIT面膜聲量排行榜。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年11月21日至2025年11月20日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫
