《我的英雄學院》快閃店 松山文創園區登場

記者古可絜／臺北報導

動漫作品《我的英雄學院》最終季已完結，緊張刺激的劇情與滿滿的感動，一播出便引爆討論與話題，延續這股熱潮，全臺首站《我的英雄學院》最終季快閃店即日起至3月1日在松山文創園區登場，現場不僅能與最喜愛的角色並肩，還能收藏限定周邊及完成各項有趣的英雄任務，歡迎粉絲們親自前往感受最終季的高燃能量。

《我的英雄學院》最終季快閃店號召最強悍的英雄們強勢登場，帶領粉絲們走入力量爆發的個性世界，現場推出超過百款首發新品與「UNDERPEACE」聯名潮流服飾，還可透過個性檢測轉盤檢測出我英粉的英雄個性、並收集最終季人氣角色的卡牌，每個環節都充滿驚喜。

快閃店現場從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營x反派陣營的角色集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照長廊」，以及全體雄英1-A英雄帥氣登場的「PLUS ULTRA」拍照區，每走一步都能看見英雄們的身影。

拍完必拍場景後．千萬別錯過最新一季的周邊商品販售區，快閃活動一口氣推出超過100款以上的首發新品，從生活用品到穿搭配件應有盡有，包含超吸晴的人氣英雄「等身大掛軸」、「普普風壓克力吊飾」、「最終季箱庭壓克力角色盒」以及「最終季金屬海報」等全新快閃周邊，粉絲們千萬別錯過。

重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照長廊」。（記者古可絜攝）

「UNDERPEACE」聯名潮流服飾。（記者古可絜攝）

《我的英雄學院》周邊商品，從生活用品到穿搭配件應有盡有。（記者古可絜攝）

現場推出超過百款首發新品。（記者古可絜攝）

全臺首站《我的英雄學院》最終季快閃店即日起至3月1日在松山文創園區登場。（記者古可絜攝）