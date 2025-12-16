我的西部見聞錄／祁金華

祁金華

生長在東北平原，對西部的風景只在電影電視裏見過，一直心存嚮往。

（一）嘉峪關

從長春站始發坐了三晝夜火車到達嘉峪關市並沒有感覺怎樣疲憊。第二天一早，乘坐旅行社的大巴車來到嘉峪關城樓下。近距離仰望嘉峪關城樓，巍峨高大，除城樓、垛口等處用磚包砌外，均用土夯築。關城佈局與山海關相似。嘉峪關令人震撼的壯美讓我迫切地想瞭解其歷史。聽導遊說，歷史上出了此關就是出了國門。嘉峪關東門叫光華門，意思是：中華大地，光華閃耀；北門叫柔軟門，懷柔以致軟，愛我邊陲；西門叫匯極門，就是把聚合團結之精神帶到西域諸國，天下歸心。看到這些，我對古人真是崇拜不已。從這些門的稱呼上就可以體會古人用心的良苦。關城又分內城、外城、甕城、羅城，一切一切，都匠心獨具。

嘉峪關南面是祁連山，北面是黑山，西面戈壁如海，東面的嘉峪關市綠蔭覆蓋，煙囪林立的地方是酒泉鋼鐵公司。站在關城上遠眺，祁連山和黑山，山峰之上白雪皚皚。對於祁連山，或許是自己的姓氏與祁連山有某種因緣，心裏有一種說不出的親切感。對於黑山，上中學時背誦過木蘭詩：“朝辭爹娘去，暮至黑山頭”僅此而已。嘉峪關北面有一烽臺叫“長城第一墩”。長城第一墩的頭部與峽谷垂直，就像山海關的老龍頭與大海垂直那樣。我們的祖先就是利用這樣天然的屏障和人工的城牆守護著遼闊的疆土，阻擋著侵略者進犯。這裏的一切，都凝結著古人的大智慧。匆匆遊覽，意猶未盡。臨別，我回頭看城樓上的對聯：“金鼓動地戰旗獵獵映大地，鐵壘懸月輕騎得得出長城”。我想像著這裏曾經的烽火狼煙、戰馬嘶鳴，驃騎將軍霍去病大戰匈奴的場景。如今，巍峨高大的雄關，像一位歷史巨人。但仍能使人感受到它拒侵略者於門外的英雄氣概。

（二）敦 煌

敦煌，是此次出行的第二站。是日，敦煌的天氣很好，風和日麗。頭一天這裏刮了沙暴，敦煌景區關閉。莫高窟在敦煌市東南大約半個小時的路程，跟隨導遊觀看了十個洞窟，其中包括世界第二大佛。我在“藏經洞”門口駐足，探頭往裏看，藏經洞是一個不足十平方米的小房間，就像儲藏室，光線幽暗，空空如也，那幾萬件被盜走的文物如今又在哪里呢？那段歷史讓人感到憤慨與辛酸，更讓人們懂得了珍惜，在這裏不許拍照。著名的反彈琵琶壁畫栩栩如生，外國遊客也看得聚精會神。眾所周知，敦煌石窟的藝術魅力給全世界一份精美的文化寶藏，是最珍貴的精神財富。

隨後，我們來到敦煌附近的鳴沙山、月牙泉。攀登沙山時，進一步，退半步。因為當日“天清氣朗，惠風和暢”，因此，沒有聽到沙子的轟鳴聲。我仰面躺在沙山之巔，舒展腰身，脊背滾燙，就像躺在老家的火炕頭。遠處的駱駝隊伍，一步一步，馱著遊人慢悠悠地行走，仿佛沒有世間的煩惱。我想，古絲綢之路上的商旅能是這個速度嗎？真是一片濃濃的西域風情！從鳴沙山上俯瞰月牙泉，一泓碧綠的彎如月牙的泉水，鑲嵌在沙凹之中，平靜如鏡。我忽然想到了長白山天池，那是在高山之巔，有一池水，望去是藍色的。而月牙泉水質清澈，看上去卻是綠色的，望著望著，我忽然感覺她是多麼孤獨啊！又想，也許是不遠處莫高窟裏佛陀的護佑，也許是天上的月亮和她遙相呼應，額外地向她傾注清輝，使得這麼一池泉水永不枯竭。可惜沒有太多時間供我遐想，又被導遊催促，我匆匆下山，我光腳俯衝下山，連滾帶滑。臨別，我用小盒子裝了一盒沙子，留作收藏。俗語說，仁者樂山，智者樂水，到了這裏，我自己仿佛也成了智者和仁者。

（三）玉門關

玉門關在敦煌的西面。從敦煌乘坐旅行客車大約走了四個多小時的時間，穿行茫茫戈壁，一路西行，聽導遊小姐說，這一路經常出現海市蜃樓，我不住地向遠方撒看，很遺憾，只看到茫茫的戈壁，寸草不生。心想：內蒙古草原是一片綠色的海，東北平原是一望無際的農田，川晉一帶是連綿起伏的群山，而這裏是“千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅”的戈壁灘！又想：腳下這幾百里戈壁，古絲綢之路的人們是怎樣走過來的？守邊關的將士是怎樣到達的？張騫出使西域，玄奘西天取經，都是經過這條路，他們是怎樣艱難跋涉的？此刻，我們坐在空調大客車裏，隨身攜帶的有吃有喝，這是怎樣的給養？想到這些，不知怎的，心裏有一種悲傷。同時感覺自己真是太渺小了，而且太幸運了。

當天下午，我們來到玉門關前。玉門關關門是後期修建的，關門上並列有兩副對聯：“張騫李廣俱往矣，秦燧漢關今猶在。”是的，張騫、李廣已經鐫入史冊，玉門關遺址只剩下一個小方盤。另一聯：“聽塞外羌笛胡角馬嘶，看大漠孤煙長河落日。”試想，夜晚天上繁星點點，玉門關的羌笛聲如泣如訴，訴說著戍邊將士的離愁別緒，那是怎樣的悲涼？不過，那首“春風不度玉門關”，蒼涼慷慨，悲而不失其壯。玉門關旁邊的漢長城，也是土長城，和玉門關一樣，在戈壁上經受著千年的風蝕雨淋，成為斷壁殘垣，供遊人們憑弔懷古。斑斑駁駁的夯土，記錄著歷史的滄桑。到這裏體驗沙漠生活，才有了“大漠孤煙，長河落日”的親切感受。

短暫的旅行就這樣結束，懷著惜別之情踏上返程的列車。河西走廊，不愧為文明的通道，不愧為絲綢之路經濟帶的重要環節。這次西部旅行，印象深刻，收穫頗豐！沒事時我常常遐想：嘉峪關的巍峨、敦煌的藝術、玉門關的荒涼、明長城的古老…… 西部旅行的經歷使我在閒暇時一次次反芻，細細咀嚼，慢慢回味……