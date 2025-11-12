我的身體就是文學！夏曼・藍波安父子517天造舟潛水 書寫蘭嶼海洋史詩

《大海浮夢》紀錄夏曼・藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。目宿媒體提供

以台灣最具代表性的海洋文學家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角的文學紀錄片《大海浮夢》，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為主題的紀錄長片。《大海浮夢》同時入選本屆金馬影展，將於本週六（11/15）舉行世界首映，屆時導演周文欽與配樂梁啟慧將出席映後座談。

歷時3年上山下海紀錄蘭嶼父子517天造舟出海旅程

《大海浮夢》由導演周文欽執導，團隊耗時3年上山下海拍攝，全程紀錄夏曼・藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。夏曼・藍波安出身達悟族，對他而言，海不只是風景，更是生活、信仰與宇宙的起點。他長居蘭嶼，以身體實踐書寫，正如他所言：「我的身體就是海洋文學。」

導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程，讓翠綠山林與幽藍海洋成為壯闊的敘事場景。鏡頭深入太平洋深處，跟隨夏曼潛入海底尋根，用自製魚槍獵捕浪人鰺，並攀上山林伐木，揚手削出拼板舟。夏曼・藍波安認為，文學在他筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」，唯有身體先經歷，故事方能誕生。

《大海浮夢》是台灣首部以海洋文學作家為主題紀錄片 將於金馬影展世界首映。目宿媒體提供

周文欽：拼板舟不只是船 黃國瑞操刀海報呈現祖靈守護

導演周文欽表示，拍攝本片的過程，就像一次穿越風浪的長途航行。他說：「夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（拼板舟達悟語）不只是船，而是一個家庭的海洋；父子之間的學習，也是一種文化的延續。」攝影師出身的周文欽運用深厚的鏡頭功底與人文視角，在水下影像及蘭嶼山海風情交織間，展現太平洋的靈魂與生命力。

《大海浮夢》最新發布的電影海報由設計師黃國瑞操刀，海報中夏曼・藍波安與兒子合力打造的拼板舟漂浮於靜謐海面，航向無垠的藍色懷抱，夜航的禱詞在天際化為星光，宛如祖靈注視的眼睛，象徵著文字、血脈與大海的永恆連結。

首發的前導預告則記錄下這段從父傳子、由陸至海的精神航行，更是一封寫給海洋與家族的長信，一場永不止息的對話。《大海浮夢》由目宿媒體出品發行，電影將於2026年1月9日全台上映。



