「我的身體就是海洋文學」 紀錄片《大海浮夢》見證夏曼・藍波安父子壯闊之旅

《大海浮夢》紀錄夏曼・藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。(目宿媒體提供)

「他們在島嶼寫作」系列新作《大海浮夢》，記錄夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）及兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程，也是台灣首部以海洋文學作家為主題的紀錄長片，入選本屆金馬影展，將於本週六（15日）舉行世界首映。

夏曼・藍波安說：「我的身體就是海洋文學。」出身達悟族的他，是台灣最具代表性的海洋文學作家。成為父親後，他長居蘭嶼，以身體實踐書寫。紀錄片鏡頭深入太平洋深處，跟隨夏曼潛入海底尋根，用自製魚槍獵捕浪人鰺，攀上山林伐木，揚手削出拼板舟，文學在他筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」——唯有身體先經歷，故事方能誕生。

從潛水、捕魚、砍樹到造舟，夏曼・藍波安以行動延續達悟族的海洋智慧，也讓影像串起橫跨父子三代，映照一條與祖靈對話、與海共生的文化航線。

《大海浮夢》導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程。 (目宿媒體提供)

導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程，讓翠綠山林與幽藍海洋成為壯闊的敘事場景，映襯夏曼・藍波安以身體實踐文學的信念。周文欽說：「拍攝本片的過程就像一次穿越風浪的長途航行，夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（達悟語的拼板舟）不只是船，而是一個家庭的海洋；父子之間的學習也是一種文化的延續。」

全片潛入太平洋拍攝、遠赴法國探訪，並試圖透過鏡頭下的蘭嶼，探尋一位強悍而深邃的海洋文學家的養成過程。攝影師出身的周文欽運用深厚的鏡頭功底與人文視角，刻劃人物與自然間的張力，在水下影像及蘭嶼山海風情交織間，展現太平洋的靈魂與生命力。

《大海浮夢》今天發布海報與前導預告，電影海報由設計師黃國瑞操刀，海報中夏曼・藍波安與兒子合力打造的拼板舟漂浮於靜謐海面，航向無垠的藍色懷抱，那是父親的身影、兒子的啟程，也是作家以身體書寫的信仰起點，夜航的禱詞在天際化為星光，宛如祖靈注視的眼睛，象徵著文字、血脈與大海的永恆連結。

首發的前導預告看見鏡頭裡的夏曼・藍波安以生命與創作為核心，記錄從父傳子、由陸至海的精神航行，更是一封寫給海洋與家族的長信，一場永不止息的對話。《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。本片入選本屆金馬影展，將於週六舉行世界首映，導演周文欽與配樂梁啟慧將出席映後座談，邀請影迷在大銀幕感受夏曼・藍波安以身體書寫的海洋詩篇。

更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢： https://www.facebook.com/poemmovie/。

