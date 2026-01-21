我的身體形成一個X形！中國女「魔性教學」背景曝

娛樂中心／周孟漢報導



近日社群平台上瘋傳1段影片，1名女子在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」，更是因伴隨魔性的肢體動作，引發各種模仿，甚至還有人使用AI來二創，讓名人們做出影片中的動作，成功洗版演算法，掀起熱烈討論，而這位女子的真實身分也被起底。





中國女老師示範視線交流！意外成網路迷因





影片中這名女子，是來自中國1位名為「周媛」的女老師，指導的是由她所推廣的女性魅力課程，在教學中會告訴學員，女性應透過特定的視線交流、肢體律動，來建立自信並吸引外界目光。儘管其示範動作被部分網友評論為「尷尬」或「視覺衝擊過大」，引發各種模仿、調侃，甚至使用AI來二創，但其鮮明的個人風格與舞台張力，已成功將這套肢體語言轉化為具備高度辨識度的網路符號，吸引無數年輕人在鏡頭前跟風練習，挑戰這套所謂的「X型美學」。

周媛教學影片因太魔性，被許多人拿來二創。（圖／翻攝自IG ＠kch_55555、＠pipi_juicy）





昔日美容院長陷女性焦慮！投身「魅力教育」解決問題





然而，在充滿娛樂效果的影像背後，周媛的人生轉折同樣精彩。擁有2個孩子的她，過去曾是1名美容院的負責人。在這段過程中，她觀察到許多女性雖然致力於外表的保養，卻在長年的婚姻生活中迷失自我、失去對愛情的熱忱，甚至失去了對親密關係的魅力及渴望，加上自己也發生了這樣的情形，於是她便將這份深刻的體悟，轉化成她投身「魅力教育」的契機，試圖解決女性的內在焦慮、魅力渴望問題。

周媛從美容院長投身「女性魅力教育」。（圖／翻攝自小紅書 ＠黑白顛性商學院）





系統培訓找回自信！外界評價有褒有貶





正因如此，周媛便在2018年正式成立「黑白顛性商學院」，並多次前往日本等地考察研究，結合國外的肢體表達理念，以及東方女性的處境，指導學員如何正視自身的慾望與認知的掌握，透過妝容、動作與神情的系統化培訓，帶領學員重新找回當年自信魅力。即便外界評價有褒有貶，這位從美容院走向教育舞台的「兩寶媽」，已成功透過社群流量，將冷門的魅力課程推向大眾視野。



周媛已成功透過社群流量，將冷門的魅力課程推向大眾視野。（圖／翻攝自小紅書 ＠黑白顛性商學院）

