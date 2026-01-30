「我的身體成X型」爆紅！46歲中國性商教母周媛慘了 遭官方立案調查

記者蔡維歆／綜合報導

周媛靠賣付費課收入已超過人民幣2400萬，不過也引發低俗、物化女性巨大爭議，如今主帳號已被封殺。（圖／翻攝自微博）

中國一名女子周媛近日因在課堂中傳授肢體語言與魅力表達方式，一句「我的身體成X型」意外掀起模仿潮，。自稱「中國性商教母」、「性商第一人」的周媛過去課程收費最高一堂課要價39萬新台幣，光官方付費課程收入就已經超過1億新台幣。現在有消息指出，周媛名下的「黑白顛覆商學院」遭官方立案調查，雖然線上課程受限，但線下活動一度仍照常進行。

周媛被發現還有在線下進行性愛教學。（圖／翻攝自小紅書）

周媛現年46歲來自中國長沙，育有兩名子女，過去曾經營美容院，近年則成立所謂的「黑白顛性商學院」，自稱是「中國性商教母」、「性商第一人」，主打教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力，被認為是「小三培訓班」。她指出與人交談時，身體與視線必須刻意拉出不同角度，讓整體姿態呈現「X型」的感覺，過程中還不忘詢問學員「是不是靈動啦？」該影片曝光後意外成為迷因，在網路上瘋傳。

如今據《南方都市報》報導，1月30日上午湖南長沙雨花區市場監督管理局查證指出，當地已聯合公安、文化等多個部門成立專案工作組，正式對黑白顛周媛立案調查，並已責令其全面停止線上、線下相關社會行為。雨花區市場監督管理局也強調，當局高度重視此事，認為相關行為已引發不良社會影響，後續將依法依規作出處理。

